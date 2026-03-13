AFP
¿Gran cambio en el Bayern de Múnich? El futuro del director de fichajes sigue siendo incierto a pesar de que el equipo de Vincent Kompany lucha por el triplete
Fricciones internas en el Allianz Arena
Mientras Kompany ha revitalizado al Bayern en el campo, se está gestando una lucha de poder entre bastidores en el Allianz Arena. Eberl, que en su día fue considerado el artífice de la nueva era del club, se enfrenta ahora a un importante escrutinio por parte de la junta directiva. Según un informe de Sport Bild, su futuro está lejos de estar asegurado, ya que la confianza interna en su liderazgo se está tambaleando.
El ambiente en Saebener Strasse se ha vuelto cada vez más volátil. A pesar del dominio del Bayern en la Bundesliga y de su búsqueda del triplete, la relación entre Eberl y otros altos cargos se ha enfriado, según se informa. Esta falta de confianza incondicional ha alimentado las especulaciones de que su mandato podría acortarse antes de que expire su contrato en 2027.
Conflicto en torno a las negociaciones del contrato
La principal fuente de tensión proviene de la gestión que Eberl hace de la masa salarial del club. Algunos miembros de la jerarquía creen que ha sido demasiado generoso durante las renovaciones de contratos, lo que ha dado lugar a estructuras financieras que se consideran insostenibles. Estas discrepancias internas han desencadenado un amplio debate sobre si el antiguo ejecutivo del RB Leipzig encaja realmente en la identidad a largo plazo del club.
El exentrenador Felix Magath destacó la dificultad del cargo, señalando la sombra que proyectan las leyendas del club. «Después de Uli Hoeness, no sé qué entrenador ha durado mucho tiempo en el FC Bayern. Es una situación muy difícil», explicó Magath. «Estos grandes líderes del pasado siguen flotando en algún lugar del universo. Por lo tanto, es difícil para alguien a quien ahora se le ha dado la responsabilidad estar realmente a la altura».
Eberl mantiene la calma a pesar de la tormenta.
Por su parte, Eberl intenta mantener una actitud profesional mientras las especulaciones alcanzan su punto álgido. Antes del crucial partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen, dejó claro que está ignorando las distracciones externas para centrarse en los objetivos deportivos inmediatos del club. Con el final de la temporada a la vuelta de la esquina, el director deportivo confía en ganar el trofeo para acallar a sus críticos dentro de la junta directiva, aunque no se espera una decisión definitiva sobre su futuro hasta mayo.
Eberl abordó los rumores directamente durante una rueda de prensa: «Esos informes no me molestan. Las críticas siempre están ahí. Estoy centrado en mi trabajo y en el nuestro. Las cosas nos van bien y podemos lograr mucho esta temporada. Ahí es donde está nuestro enfoque».
El plan de sucesión interno
Si finalmente se produce la separación, es posible que el club más laureado no tenga que buscar muy lejos para encontrar un sustituto. Dentro del club crece la convicción de que el dúo formado por el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen y el director deportivo Christoph Freund podría asumir las responsabilidades de Eberl sin necesidad de contratar a alguien externo a un alto precio. Esto supondría un cambio significativo en la estrategia, alejándose potencialmente del modelo de ejecutivos de renombre que ha definido al club durante varios años, aunque, según se informa, se ha descartado a candidatos externos como Markus Krosche.
Mientras tanto, en el terreno de juego, Kompany luchará por llevar al Bayern a conquistar todos los trofeos que quedan esta temporada, en la que aún tiene posibilidades de ganar el triplete. Die Roten encabeza la tabla de la Bundesliga con una ventaja de 11 puntos sobre su rival más cercano, el Borussia Dortmund, y también sigue en la DFB-Pokal, con el Leverkusen como rival en semifinales. Además, los bávaros se aseguraron una contundente victoria por 6-1 sobre el Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
