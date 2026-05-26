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«Gracias»: Marrion Valette, esposa de Alphonse Areola, lanza una pulla sarcástica a Graham Potter y Nuno Espíritu Santo tras el descenso del West Ham
Los Hammers descienden a la Championship
La etapa de 14 años del West Ham en la Premier League terminó con una gran decepción en la última jornada. A pesar de ganar 3-0 al Leeds United, los Irons descendieron a la Championship tras el 1-0 del Tottenham al Everton, que los dejó a dos puntos de la salvación. Según talkSPORT, este descenso le costará el puesto al entrenador Nuno, ya que una cláusula de su contrato permite a la directiva despedirlo sin indemnización.
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Valette descarga su ira por el descenso
Tras la confirmación, Valette publicó en Instagram varios mensajes muy críticos contra el entrenador actual y su predecesor. Recordando la época dorada de títulos continentales bajo David Moyes, acompañó una foto histórica con este comentario: «De un trofeo al descenso. Gracias, Potter, por el inicio de la temporada, y gracias, Nuno, por el final».
Las convocatorias de las selecciones, en el punto de mira
Areola fue suplente por decisión de Potter en agosto, Nuno lo repescó brevemente, pero en enero, tras unos errores destacados, volvió a marginarlo. Valette, al mostrar que su marido tenía el mejor porcentaje de paradas de la liga, denunció falta de comunicación interna.
Escribió: «Te dejan fuera al inicio de la temporada sin motivo... Tras un mal arranque, jugaste 20 partidos y, de repente, "Lo siento, no serás titular"». "¿Por qué?". "Sin motivo, lo siento"».
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Un futuro envuelto en la incertidumbre
La familia estalló de frustración cuando el seleccionador francés, Didier Deschamps, dejó fuera del Mundial al veterano guardameta y optó por Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba. Valette sentenció: «Y NO habrá Mundial este año, gracias, entrenador Nuno».
Sin jugar en la Premier desde el 31 de enero, Areola tiene un año de contrato y el West Ham se prepara para una dura reconstrucción en la Championship.