Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-HAMBURG-BAYERN MUNICHAFP

Traducido por

Goritska desafía: «El Real Madrid es la Champions... pero el Bayern lo ganará todo»

FEATURES
L. Goretzka
Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Alemania
España

En una extensa entrevista, la estrella del Bayern habla de sus recuerdos en el estadio del Real Madrid

El Bayern de Múnich se prepara para visitar al Real Madrid en un partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputará el próximo martes.

Antes del partido, la web oficial del club bávaro ha entrevistado a Leon Goretzka, el mediocampista estrella del equipo, que ha disputado 71 partidos en la Liga de Campeones.

El jugador, de 31 años, pone siempre su experiencia al servicio del Bayern de Múnich siempre que el equipo lo necesita. Y lo volverá a hacer ahora en los dos partidos de cuartos de final que se esperan con gran expectación contra el Real Madrid.

Goretzka, que ganó la Liga de Campeones con el equipo bávaro en 2020, se ha enfrentado al Real Madrid en tres ocasiones anteriores en esta competición.

En sus declaraciones previas al choque de abril, reveló lo que aprendió de esos partidos y habló del momento en que recibió una calurosa ovación en el Santiago Bernabéu, así como de un partido que describió como «una pesadilla».

  • El último combate

    Goretzka acudió a su entrevista con la web oficial del Bayern con tranquilidad y satisfacción, apenas una semana antes del decisivo enfrentamiento contra el Real Madrid.

    Este será su último partido con el Bayern contra el equipo español, ya que abandonará Múnich en verano tras ocho años.

    «En invierno tomé la decisión consciente de quedarme hasta el verano; siento que todo es posible esta temporada», afirmó.

    El Bayern está viviendo un momento excepcional, ya que ha llegado a las semifinales de la Copa de Alemania, lidera la Bundesliga con una amplia ventaja y ahora busca alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones cuando se enfrente al Real Madrid.

    Pero, ¿cuál es el secreto del éxito del Bayern esta temporada? Goretzka responde: «Los jugadores adecuados en los puestos adecuados, con el entrenador adecuado y en el club adecuado».

    Y añadió: «Estoy totalmente convencido de que somos capaces de ganarlo todo este año, aunque soy consciente de lo difícil que es, pero lo intentaremos».

    • Anuncios

  • Aplausos y pesadillas

    A los 20 años, Goretzka disputó su primer partido en el Bernabéu con el Schalke, en marzo de 2015.

    El equipo azul real se impuso por 4-3 al vigente campeón y gran favorito en el partido de vuelta de los octavos de final.

    «Solo necesitábamos un gol para clasificarnos», dijo. «Benedikt Höwedes tuvo una gran ocasión en el tiempo de descuento. Fue el partido en el que Leroy Sané destacó por primera vez. Aunque no nos clasificamos, sigue siendo un recuerdo maravilloso porque recibimos un caluroso aplauso de la afición del Bernabéu».

    Además de sus enfrentamientos en casa contra el Real Madrid con el Schalke y el Bayern, Goretzka volvió a jugar en Madrid, en un partido que describió como «una pesadilla».

    «Por desgracia, bajo la dirección de Thomas Tuchel, disputamos ese partido en el que creíamos que ya habíamos llegado a la final, pero al final no fue suficiente», afirmó.

    Goretzka se quedó en el banquillo durante los 90 minutos, y el Bayern ganaba 1-0 con un magnífico gol de Alphonso Davies; la victoria a domicilio bastaba para clasificarse tras el empate 2-2 de la ida, pero el suplente Joselu marcó dos goles en los últimos minutos para eliminar al Bayern en la edición de 2024.

     Ahora, el equipo regresa al Bernabéu el martes con el objetivo de ser el que celebre esta vez, dos años después de la dura eliminación en los últimos instantes.

    Y añadió Goretzka: «No hemos tenido mucho éxito frente al Real Madrid últimamente, y tenemos muchas ganas de cambiar las estadísticas de los últimos años».

    El Bayern no ha conseguido ninguna victoria en sus últimos ocho partidos contra el 15 veces campeón de Europa, aunque todos ellos —excepto la derrota por 4-0 en la semifinal de 2014— fueron muy reñidos.

    «Para cualquier alemán, el Real Madrid es sinónimo de la Liga de Campeones; son los campeones de esta competición y han sido el equipo dominante durante los últimos 10 o 15 años. Es un enfrentamiento entre dos gigantes del fútbol europeo», afirmó.

  • Una calidad impresionante... pero

    El Real Madrid ha pasado por altibajos esta temporada y, como consecuencia, Álvaro Arbeloa asumió el cargo de entrenador del equipo en enero, sustituyendo a Xabi Alonso.

    En la Liga española, el equipo compite con el Barcelona por el título, pero actualmente ocupa el segundo puesto, a puntos del catalán.

    En la Liga de Campeones, el equipo terminó la fase de grupos fuera de los ocho primeros puestos y se vio obligado a disputar la repesca contra el Benfica, de la que se clasificó con un resultado global de 3-1.

    En un periodo marcado por las ausencias de jugadores destacados como Kylian Mbappé y Bellingham, Vinícius Júnior y sus compañeros demostraron su calidad al eliminar al Manchester City por 5-1 en octavos de final, y ahora Mbappé y Bellingham están listos para enfrentarse al Bayern.

    «Son un equipo de talla mundial con una calidad individual impresionante», afirmó Goretzka. «Han tenido momentos muy buenos y otros malos esta temporada, así que no se puede predecir lo que van a ofrecer».

    Y añadió: «La experiencia nos ha enseñado que suelen lograr algo en la Champions, pero estaremos preparados para ello».

  • Lee también:

    Con recuerdos marroquíes... La decisión sobre la «patada de Buffon» marca el Clásico europeo entre el Real
     Madrid y el Bayern. ¿Qué dice la historia sobre el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich? Protestas
    masivas... Una remontada polémica del Bayern de Múnich antes del partido contra el Real Madrid.


Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB