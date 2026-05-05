¿Golpeó a un compañero? Polémica en torno a Antonio Rüdiger en el Real Madrid: se disculpa ante el equipo

Según un reportaje de Miguel Latigo Serrano en Onda Cero, el internacional alemán se habría enfrentado al lateral Álvaro Carreras e incluso le habría dado una bofetada. Sin embargo, según SPOX, esto no es cierto: hubo un altercado con un compañero, pero sin agresiones físicas. Además, el incidente no ocurrió en abril, como se informó, sino en febrero.

The Athletic también mencionó una fuerte discusión de Rüdiger con otro compañero, provocada por el central, quien luego se disculpó e invitó al plantel y sus familias a cenar.

No es el primer incidente: tras la vuelta de cuartos de la Champions ante el Bayern, Josip Stanisic criticó su actitud en el campo. Hace semanas, Diego Rico, defensa del Getafe, volvió a criticar la entrada “brutal y peligrosa” de Rüdiger, con la que, según él, «se pasó de la raya»: «Quería partirme la cara».

Estos episodios llegan en plena vigilancia del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, de cara al Mundial 2026.