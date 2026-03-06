AFP
Golpe para el Orlando City: Antoine Griezmann decide QUEDARSE en el Atlético de Madrid para intentar ganar por fin la Champions League
Un último trofeo: Griezmann rechaza fichar por la MLS
Según se informa, la leyenda del club, de 34 años, está impulsada por un ardiente deseo de poner fin a una importante sequía de trofeos con los rojiblancos. Aunque ha disfrutado de una carrera brillante, Griezmann se perdió el triunfo del Atlético en la Liga 2021 durante su etapa en el Barcelona, y ahora está decidido a conseguir un último gran título bajo la dirección de Diego Simeone antes de pasar a una nueva etapa.
En busca de la gloria europea y nacional
El principal catalizador de este repentino cambio de opinión fue el éxito del Atlético en su camino hacia la final de la Copa del Rey. A pesar de la derrota por 3-0 en el Camp Nou ante el Barcelona en el partido de vuelta, los hombres de Simeone se aseguraron su plaza en la final tras ganar el partido de ida por 4-0. Griezmann está deseando formar parte de esa final y teme que marcharse ahora a Florida signifique perderse una despedida poética del club en el que ha marcado 210 goles.
Además, la estrella francesa sigue plenamente comprometida con las ambiciones continentales del club. El director deportivo Mateu Alemany aclaró recientemente la situación del jugador: «Antoine tiene esta temporada y dos años más de contrato con nosotros, y está totalmente centrado en lo que viene».
Simeone respalda a su estrella
Simeone ha expresado abiertamente su apoyo a Griezmann, reconociendo el estatus único del jugador dentro de la plantilla. «Espero que juegue en la final; se lo merece más que nadie», declaró el entrenador argentino tras el partido contra el Barcelona. Simeone siempre ha mantenido que Griezmann se ha ganado el derecho a decidir su propio futuro tras años de dedicación al equipo.
La decisión de quedarse significa que el Orlando City podría buscar otro fichaje estrella antes de que se cierre el mercado de traspasos de la MLS el 26 de marzo. Aunque el equipo de Florida esperaba una incorporación inmediata, el compromiso de Griezmann con los objetivos inmediatos del Rojiblanco les ha obligado a reconsiderar su estrategia de fichajes para el mercado de verano.
Reacción en el vestuario
La incertidumbre no ha pasado desapercibida para el resto de la plantilla del Atlético, que sigue apoyando la decisión de su talismán. El capitán del club, Koke, admitió ante los medios de comunicación: «No sé qué va a pasar con Antoine. Todos queremos que termine su carrera en el Atlético de Madrid, pero esa es una decisión que él tiene que tomar».
Otras figuras destacadas se han hecho eco de este sentimiento de respeto y gratitud. El defensa Marcos Llorente dijo: «Él decidirá lo que es mejor para él y nosotros le apoyaremos». El portero Juan Musso se mostró igualmente efusivo en sus elogios hacia el impacto del francés en el club, y añadió: «Haga lo que haga, le estaré agradecido de por vida. Por todo lo que nos ha dado».
