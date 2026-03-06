Golpe para el Orlando City: Antoine Griezmann decide QUEDARSE en el Atlético de Madrid para intentar ganar por fin la Champions League

El principal catalizador de este repentino cambio de opinión fue el éxito del Atlético en su camino hacia la final de la Copa del Rey. A pesar de la derrota por 3-0 en el Camp Nou ante el Barcelona en el partido de vuelta, los hombres de Simeone se aseguraron su plaza en la final tras ganar el partido de ida por 4-0. Griezmann está deseando formar parte de esa final y teme que marcharse ahora a Florida signifique perderse una despedida poética del club en el que ha marcado 210 goles.

Además, la estrella francesa sigue plenamente comprometida con las ambiciones continentales del club. El director deportivo Mateu Alemany aclaró recientemente la situación del jugador: «Antoine tiene esta temporada y dos años más de contrato con nosotros, y está totalmente centrado en lo que viene».