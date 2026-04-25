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Golpe para el Manchester United en el mercado de fichajes: el lateral izquierdo de talla mundial se quedará en Alemania
El Bayern cerró el paso
Los gigantes de la Bundesliga han dejado claro que Davies, el internacional canadiense, no está en venta. Aunque se rumorea que podría fichar por el United para competir con Luke Shaw, el Bayern no ha contactado con intermediarios de otros clubes. A sus 25 años, el jugador es clave en el flanco izquierdo tras superar una temporada con problemas físicos.
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Se requiere el pago de una tarifa especial
Davies vive en Múnich y tiene contrato con el Bayern hasta 2030, lo que lo sitúa entre los futbolistas mejor pagados de Alemania. El club no lo pondrá a la venta ni lo ofrecerá a otros equipos, a menos que llegue una oferta muy superior a lo habitual.
Kerry Hau, de Sky Sport, aclaró la situación en el Allianz Arena y la mentalidad del jugador: «Alphonso Davies no quiere dejar el FC Bayern. El club no lo ofrece a otros equipos pese a los rumores. El Bayern solo negociaría ante una oferta extraordinaria. Es uno de los mejor pagados, con unos ingresos brutos estimados de 20 millones de euros al año, incluidos bonos. Su contrato vence en 2030. Davies se recupera de una larga lesión y mejora cada día».
Volver a estar en plena forma
El defensa quiere seguir en Alemania y su reciente regreso al campo tras los problemas físicos lo confirma. Davies ha jugado 11 partidos de la Bundesliga esta temporada, y su nivel ha subido al superar las lesiones que lo frenaron al principio. Su gol ante el VfB Stuttgart recordó su peligro en ataque y justifica el salario de 20 millones de euros al año que, según los rumores, le ofrece el Bayern.
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El United se ve obligado a cambiar de estrategia
El United debe buscar ahora otro lateral izquierdo especializado, pues necesita solucionar la falta de profundidad en la zaga detrás de Shaw. Mientras Davies brilla en Múnich, los Red Devils afrontan la presión de la próxima ventana de fichajes con su objetivo principal fuera de alcance. Probablemente el gigante inglés busque otras opciones europeas que aporten la resistencia y velocidad que exige el sistema de Carrick en Old Trafford.