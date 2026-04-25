Golpe para el Manchester United en el mercado de fichajes: el lateral izquierdo de talla mundial se quedará en Alemania

Davies vive en Múnich y tiene contrato con el Bayern hasta 2030, lo que lo sitúa entre los futbolistas mejor pagados de Alemania. El club no lo pondrá a la venta ni lo ofrecerá a otros equipos, a menos que llegue una oferta muy superior a lo habitual.

Kerry Hau, de Sky Sport, aclaró la situación en el Allianz Arena y la mentalidad del jugador: «Alphonso Davies no quiere dejar el FC Bayern. El club no lo ofrece a otros equipos pese a los rumores. El Bayern solo negociaría ante una oferta extraordinaria. Es uno de los mejor pagados, con unos ingresos brutos estimados de 20 millones de euros al año, incluidos bonos. Su contrato vence en 2030. Davies se recupera de una larga lesión y mejora cada día».