Grealish afronta un futuro incierto en el City a pocos días del cierre del mercado de fichajes. El extremo de 30 años participó en los dos primeros partidos de la temporada, pero quedó completamente fuera de la convocatoria para la victoria del viernes por 4-1 sobre el Crystal Palace.

Su repentina ausencia ha desatado una intensa especulación sobre una posible salida del Etihad Stadium. El técnico del City, Enzo Maresca, ya había insinuado anteriormente que el internacional inglés tendría oportunidades esta temporada, pero Grealish busca desesperadamente minutos con regularidad para relanzar su carrera internacional.

Como resultado, el extremo está siendo vinculado con fuerza a varios clubes de la Premier League. Se ha hablado mucho de un regreso al Aston Villa, el club de su infancia, junto con un importante interés de Everton y Sunderland, aunque el City rechazó rápidamente las informaciones sobre un acercamiento de este último.