¡Golazo del Wolfsburgo en un emocionante partido de descenso! El VfL Wolfsburgo se acerca cada vez más al descenso de la Bundesliga

El lunes de Pentecostés se definirá el ascenso y el descenso. El Wolfsburgo visita Paderborn con desventaja tras un ataque sin ideas. El Paderborn, sólido en defensa y con el apoyo de su público, sueña con volver a la Bundesliga tras seis años. En la vuelta no jugará Jonah Sticker, expulsado por doble amarilla (90'+4).

El Wolfsburgo, en la Bundesliga desde 1997, se salvó en promociones anteriores ante Eintracht Braunschweig (2017) y Holstein Kiel (2018). El balance general también favorece al equipo de Primera: desde la 2008/09 solo en tres ocasiones ganó el de Segunda.

El SCP ascendió directamente en 2014 y 2019, aunque descendió tras una sola temporada en cada ocasión. El técnico Ralf Kettemann lo calificó como una «oportunidad única en la vida»: «se puede ganar mucho más de lo que se puede perder».