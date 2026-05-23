Gio Reyna, del Gladbach, entra en la convocatoria de la selección estadounidense para el Mundial de 2026, mientras que Diego Luna, del Real Salt Lake, queda fuera

El viernes, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos comunicó a los jugadores su inclusión en la lista preliminar del Mundial, que se anunciará el martes en Nueva York. La convocatoria puede variar hasta el 1 de junio, pero el técnico Mauricio Pochettino ya ha elegido un grupo inicial de 26 jugadores, siempre que no haya lesiones.

Reyna, centrocampista del Borussia Mönchengladbach que apenas ha jugado 509 minutos esta temporada, está entre los 26, según The Athletic. Pochettino lo considera «especial» y su creatividad le bastó para ganarse un lugar.

Le acompañan, según los informes, Berhalter (hijo del exseleccionador Gregg), los veteranos del Mundial 2022 Aaronson y Turner, y McKenzie, quien fue uno de los últimos descartados en el ciclo anterior.