Getty Images Sport
Traducido por
Gio Reyna, del Gladbach, entra en la convocatoria de la selección estadounidense para el Mundial de 2026, mientras que Diego Luna, del Real Salt Lake, queda fuera
- Getty Images Sport
¿Qué ha pasado?
El viernes, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos comunicó a los jugadores su inclusión en la lista preliminar del Mundial, que se anunciará el martes en Nueva York. La convocatoria puede variar hasta el 1 de junio, pero el técnico Mauricio Pochettino ya ha elegido un grupo inicial de 26 jugadores, siempre que no haya lesiones.
Reyna, centrocampista del Borussia Mönchengladbach que apenas ha jugado 509 minutos esta temporada, está entre los 26, según The Athletic. Pochettino lo considera «especial» y su creatividad le bastó para ganarse un lugar.
Le acompañan, según los informes, Berhalter (hijo del exseleccionador Gregg), los veteranos del Mundial 2022 Aaronson y Turner, y McKenzie, quien fue uno de los últimos descartados en el ciclo anterior.
- Getty Images Sport
Luna y Gozo se quedan fuera
La ausencia de Luna sorprende, pues la estrella del RSL se queda fuera tras brillar en la selección de Pochettino. Jugó 17 de 18 partidos en 2025, pero se perdió la concentración de marzo por lesión. Esta temporada lleva cuatro goles y tres asistencias con el RSL.
No es la primera decepción internacional de Luna: ya se quedó fuera de la selección olímpica de 2024, pese a que se esperaba su aporte en París.
Su compañero Gozo, de 19 años, era visto como una apuesta arriesgada, pero figuró en la prelista olímpica; tampoco fue convocado pese a su gran inicio de temporada en la MLS.
- Getty Images Sport
¿Qué opina Reyna sobre el talento?
A pesar de sus pocos minutos en el Gladbach, el potencial de Reyna sedujo a Pochettino. El jugador de 23 años solo ha disputado 520 minutos en 19 partidos de liga y marcó un gol, pero brilló en los amistosos de la selección estadounidense de noviembre.
Pochettino había resaltado la importancia de los minutos de juego antes de convocarlo, pero reconoció el talento del estadounidense.
«Es un jugador especial, con mucho talento», afirmó Pochettino. «Por eso debemos darle una oportunidad, aunque no juegue mucho. Ha sufrido lesiones, pero ahora está en forma y estar con nosotros puede motivarle. Eso es importante para nosotros».
- (C)Getty Images
¿Y ahora qué?
La convocatoria oficial de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se anunciará el martes por la tarde en Nueva York. Luego, el equipo viajará a Atlanta para iniciar la concentración previa al Mundial, con amistosos ante Senegal en Charlotte y Alemania en Chicago, antes de debutar contra Paraguay el 12 de junio.