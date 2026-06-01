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Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Gini Wijnaldum cambiará de equipo este verano tras la decisión del Al-Ettifaq de dejarlo marchar

G. Wijnaldum
1ª División
Al Ittifaq

El excentrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum busca nuevo club tras confirmar su salida del Al-Ettifaq. El veterano internacional neerlandés quedará libre este verano tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato en Dammam.

  • El Al-Ettifaq confirma la rescisión del contrato

    El club saudí anunció el lunes el fin del contrato de Wijnaldum, de 35 años, por motivos económicos.

    A pesar de su alto perfil como líder del proyecto, ambas partes han decidido separarse de cara a la temporada 2026-27.

    Pese a que muchas estrellas europeas han luchado por adaptarse a la liga, el holandés fue un fijo en el once y actuó como enlace entre medio y ataque.

    No obstante, en su afán por equilibrar cuentas y liberar fichas de extranjeros, el club decidió prescindir del exjugador del Newcastle.

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  • Georginio Wijnaldumx/Ettifaq

    Cifras impresionantes en Arabia Saudí

    La marcha de Wijnaldum sorprende, pues la temporada pasada fue clave: marcó 16 goles, dio siete asistencias y llevó al equipo al séptimo puesto.

    El veterano centrocampista marcó 16 goles y dio siete asistencias en 33 partidos de Liga esta temporada.

  • ¿Se vislumbra el regreso a la Premier League?

    Wijnaldum, agente libre, atrae interés en Europa. Su palmarés incluye Premier League y Liga de Campeones. Se rumorea que no quiere retirarse y busca un nuevo reto en un entorno competitivo.

    Ya se especula con un regreso a Inglaterra: se dice que el centrocampista quiere volver a la Premier League, donde sigue siendo muy respetado. Su experiencia y la ausencia de traspaso pueden convencer a varios clubes que buscan liderazgo en el centro del campo a ofrecerle un contrato corto.


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    Ambiciones internacionales y legado profesional

    A pesar de su éxito en el club, Wijnaldum ha sufrido recientemente un revés en su futuro con la selección. El centrocampista quería seguir jugando con los Países Bajos y disputar el Mundial de 2026, pero el seleccionador, Ronald Koeman, parece apostar por opciones más jóvenes en el centro del campo.