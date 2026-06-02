El Grupo F fue uno de los más emocionantes de la fase de clasificación europea, ya que los dos primeros puestos se definieron en la última jornada. Portugal goleó a Armenia 9-1 y se quedó con el primer lugar, mientras que Hungría estuvo a punto de asegurar el segundo, pero el irlandés Troy Parrott, con un hat-trick, se lo impidió.
El exdelantero del Tottenham marcó en el sexto minuto de descuento para dar a Irlanda el 3-2 en Budapest y desatar el éxtasis en el banquillo visitante, mientras el capitán húngaro, Dominik Szoboszlai, rompía a llorar.
Algunos aficionados irlandeses lo interpretaron como un golpe del destino: se vio al jugador del Liverpool celebrando el segundo gol de Hungría metiéndose el dedo en la nariz y apuntando a los banquillos, pero pocos habían hecho tanto por llevar a su selección a Norteamérica como Szoboszlai.
Un billete a la Copa del Mundo habría premiado sus cinco goles en seis partidos, incluido un agónico empate ante Portugal. Su compañero en Liverpool, Milos Kerkez, también brilló, pero Hungría sucumbió a la confianza y seguirá esperando 44 años para alcanzar su décima participación mundialista.