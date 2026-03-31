Getty
Traducido por
Gianni Infantino insiste en que Irán SÍ participará en el Mundial de 2026
Infantino confirma el estatus del torneo
Infantino ha salido al paso de los rumores sobre la participación de Irán en el Mundial de 2026, afirmando categóricamente que la selección ocupará su lugar en el torneo. En declaraciones realizadas durante el descanso del partido amistoso entre Irán y Costa Rica disputado en Turquía, el presidente de la FIFA desmintió las especulaciones de que la guerra en curso con Estados Unidos e Israel obligaría a cambiar los planes.
«Irán estará en el Mundial», dijo Infantino. «Por eso estamos aquí. Estamos encantados porque es una selección muy, muy fuerte, estoy muy contento. He visto al equipo, he hablado con los jugadores y con el entrenador, así que todo va bien». Su aparición sorpresa en el partido sirvió como muestra pública de apoyo a la selección iraní en medio de un periodo de intensa presión política.
- AFP
No habrá cambio de estadio para el Grupo G
La Federación Iraní de Fútbol había indicado anteriormente que estaba «negociando» con la FIFA para trasladar los partidos de su selección en el Mundial de Estados Unidos a México. Esto se produjo a raíz de las preocupaciones sobre la seguridad de la plantilla y la conveniencia de jugar en un país que actualmente se encuentra en conflicto militar con el suyo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó incluso a manifestar su disposición a acoger los encuentros si se autorizaba el traslado.
Sin embargo, Infantino ha puesto fin a esas conversaciones, insistiendo en que el calendario sigue siendo inamovible según el sorteo inicial del torneo. Abordando directamente las preocupaciones sobre la sede, el presidente de la FIFA subrayó que «los partidos de Irán se jugarán donde deben jugarse, según el sorteo». Esto significa que la selección iraní seguirá adelante con su itinerario previsto por Los Ángeles y Seattle.
La postura de la FIFA ante los conflictos internacionales
El organismo rector se ha visto a menudo en la encrucijada entre el deporte y la política, e Infantino no tardó en reiterar la filosofía de la FIFA respecto a las tensiones mundiales.
Durante una reciente reunión en línea del Consejo de la FIFA celebrada en Zúrich, señaló que el fútbol debería servir como fuerza unificadora en lugar de verse condicionado por las acciones de los líderes mundiales, aunque reconoció la gravedad de la situación actual.
«La FIFA espera que todos los equipos que participen en el Mundial compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo», afirmó Infantino. «La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero nos comprometemos a utilizar el poder del fútbol y del Mundial para tender puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso».
- Getty
Logística y calendario del torneo
Irán fue una de las primeras selecciones de la AFC en asegurarse su plaza para 2026, logrando así su cuarta clasificación consecutiva. A pesar de su historial de clasificaciones, sigue buscando lograr por primera vez en su historia pasar a la fase eliminatoria.
Según el calendario actual, debutará en el Grupo G contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, seguido de un enfrentamiento con Bélgica el 21 de junio y un último partido de la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26 de junio.