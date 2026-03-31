Gianni Infantino admite que no hay un plan B para Irán, mientras el presidente de la FIFA aborda la amenaza de retirada del Mundial

Infantino ha insistido en que el fútbol debe servir como fuerza unificadora a pesar de las complejidades del «mundo real», y ha confirmado que ha recibido garantías personales de la Casa Blanca de que se permitirá competir a la delegación iraní.

En una entrevista con N+, el presidente de la FIFA declaró: «Irán representa a su pueblo, tanto a quienes viven en Irán como a quienes viven en el extranjero. Se clasificaron para este Mundial sobre el terreno de juego; fueron un equipo que se clasificó muy pronto. Es un país apasionado por el fútbol. Queremos que jueguen; jugarán en el Mundial, y no hay planes B, C o D; es el plan A. Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación, que es muy complicada, pero estamos trabajando y nos aseguraremos de que Irán dispute este Mundial en las mejores condiciones».