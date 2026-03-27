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Gianluigi Buffon aconseja a Manuel Neuer sobre su próximo paso, ya que la leyenda italiana insiste en que la estrella del Bayern de Múnich aún tiene «cinco años más» por delante
Buffon rinde homenaje a otro gigante
Mientras Neuer celebra su 40.º cumpleaños, el mundo del fútbol se ha unido para rendir homenaje a un jugador que redefinió el papel del «portero-líbero». Entre las voces se encuentra la de Buffon, una persona especialmente cualificada para hablar de la longevidad tras haber competido al más alto nivel hasta los 45 años. El ex capitán de la Juventus y de la selección italiana se pronunció a través de los canales oficiales del Bayern sobre el futuro de Neuer. Ahora que el guardameta alemán se encuentra en una encrucijada, la intervención de Buffon ofrece una perspectiva significativa sobre si uno de los mejores porteros de la historia debería colgar finalmente los guantes.
- AFP
«Otros cinco años»
Buffon subrayó que la decisión de retirarse es algo profundamente personal, e instó a Neuer a ignorar las presiones externas. Al reflexionar sobre su propia y legendaria carrera en el Parma, la Juventus y el París Saint-Germain, la leyenda italiana destacó que la motivación interna es el único factor que realmente importa cuando el cuerpo empieza a envejecer, y puso como ejemplo su fichaje por el club de la capital francesa a una edad similar.
«¡Acababa de fichar por el París Saint-Germain! Así que puede seguir otros cinco años [risas]. No, por favor, que no lo haga. Debería retirarse cuando sienta que es el momento adecuado. Yo estaba un poco loco por aquel entonces; pensaba que si me iba a París, volvería a ganar el Guante de Oro al mejor portero», declaró Buffon a la revista del FC Bayern, 51.
«Le deseo lo mejor desde lo más profundo de mi corazón y le felicito por su carrera al más alto nivel. Y me gustaría decirle que no se precipite a la hora de tomar una decisión, sino que se tome su tiempo y escuche su voz interior. A diferencia del resto de nosotros, los porteros, él no tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo, sino la decisión correcta».
Impresionado por el talento del joven Neuer
También se le preguntó a Buffon qué le había parecido cuando conoció a Neuer por primera vez, y admitió que le había impresionado el talento del portero alemán, incluso durante su etapa en el Schalke.
Añadió: «Eso fue en la primavera de 2011, cuando jugó con el Schalke en San Siro. Tenía un físico magnífico, una complexión imponente, y parecía muy motivado. Un poco como yo al principio de mi carrera en el Parma. Por aquel entonces, yo siempre salía con valentía de la portería, igual que a Neuer le gustaba jugar fuera del área. Me gustaba su actitud. Tenía exactamente el comportamiento adecuado: mucha energía y confianza en sí mismo, a veces rayando en la euforia al salir de la línea de gol. Pero eso forma parte de ser joven.
«Tenía muchas ganas de verlo jugar en directo. Me había caído bien y me había causado una gran impresión. Como portero, tienes que ser una persona muy especial; de lo contrario, no lo consigues. Por un lado, está la técnica y el oficio; por otro, el reto mental. Esa es la diferencia entre quienes tienen una carrera de 20 o 25 años y quienes solo duran 10. A medida que te haces mayor, es como correr una carrera contra los jóvenes: solo puedes retrasarla, nunca ganarla».
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La situación contractual en el Allianz Arena
A pesar de los grandes elogios recibidos desde Italia, el futuro inmediato de Neuer sigue siendo objeto de intensas especulaciones en Múnich. Dado que su contrato actual en el Allianz Arena expira al final de la temporada, el veterano se enfrenta a una difícil decisión: prolongar su carrera con un nuevo contrato o colgar los guantes. La directiva de los «Die Roten» se ha mostrado respetuosa con la situación de Neuer en el club, pero también es consciente de la necesidad de contar, en su momento, con un plan de sucesión.