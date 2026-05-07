Getty Images
Traducido por
Gerard Piqué, leyenda del Barcelona, recibió una dura sanción e inhabilitación tras enfrentarse al árbitro en un partido en Andorra
La RFEF sanciona a Piqué tras el enfrentamiento con el Albacete
La RFEF ha sancionado a Piqué con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión por su conducta durante el partido Andorra-Albacete.
La decisión se adoptó tras revisar el informe del árbitro Alonso de Ena Wolf, quien relató que Piqué se acercó al colegiado en el descanso y al final del partido en el Estadi Nacional. La comisión concluyó que su conducta superó los límites disciplinarios y anunció las sanciones este miércoles.
- Getty Images
El informe del árbitro detalla los supuestos comentarios
En el informe arbitral, Ena Wolf acusó a Piqué de provocar al equipo arbitral. Según el documento, el exdefensa alertó a los árbitros sobre su seguridad al salir del campo.
Según el documento, Piqué dijo: «Salgan escoltados, podrían atacarlos». También sugirió que, en otro país, los árbitros habrían sufrido una paliza, pero que en Andorra no ocurriría.
La comisión disciplinaria calificó los hechos como «violencia leve» y sancionó también al director deportivo, Jaume Nogués.
Andorra rechaza las acusaciones tras la sanción impuesta al club
El Andorra ha rechazado públicamente la versión del árbitro sobre el incidente. En un comunicado oficial, el club afirma que los hechos descritos en el anexo arbitral no ocurrieron como se indica y confirma su intención de presentar pruebas en defensa de Piqué.
«El FC Andorra expresa su total desacuerdo con el contenido del informe arbitral correspondiente al partido disputado ayer, viernes 1 de mayo, contra el Albacete», indica un comunicado en la web del club.
Tras analizarlo, el club considera que algunos puntos del informe no reflejan con verdad ni precisión los hechos ni las conversaciones entre el árbitro y sus representantes, y exige una rectificación y una transcripción exacta de lo ocurrido.
Pese a ello, la RFEF impuso medidas adicionales: el cierre de las zonas VIP y palcos del estadio, donde Piqué y Nogués suelen sentarse para supervisar los partidos.
Además, el presidente Ferran Vilaseca fue inhabilitado cuatro meses y el delegado Cristian Lanzarote sancionado con tres partidos. También recibieron castigos el entrenador Carles Manso, el preparador de porteros Daniel Ortiz y varios miembros del cuerpo médico.
- AFP
Es probable que se presente un recurso a medida que se acumulan los problemas disciplinarios
El Andorra recurrirá la sanción para limpiar el nombre de Piqué y presentará pruebas que contradicen la versión del árbitro. Este incidente se suma a los múltiples problemas disciplinarios del club esta temporada; según informes, ya acumula más de 47 000 dólares en multas por conducta incorrecta, lo que aumenta la presión sobre el proyecto liderado por el exdefensa del Barcelona.