Georgia Stanway demuestra su clase mientras Leah Williamson se acerca a su plena forma física, pero los roles de Grace Clinton y Maya Le Tissier en las Lionesses siguen en el limbo: ganadoras y perdedoras de las victorias iniciales de Inglaterra en la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina

Siempre iba a ser una semana interesante. Wiegman dio muchas oportunidades en los cuatro amistosos que siguieron a la Eurocopa 2025, en parte debido a la gran cantidad de lesiones que sufría Inglaterra en ese momento, pero también porque era una oportunidad para experimentar antes de que volvieran los partidos competitivos. Jugadoras como Lucia Kendall y Maya Le Tissier, por ejemplo, parecían haber ascendido en la jerarquía en esos partidos, en los que se produjeron nada menos que cinco debuts.

Como la mayoría de las estrellas lesionadas regresaron a la selección inglesa este mes, estábamos a punto de descubrir lo impresionada que estaba Wiegman con las jugadoras que tuvieron su oportunidad en esos amistosos. También íbamos a ver algunos experimentos más, debido a la gran ventaja de las Lionesses en estos enfrentamientos. Sí, era probable que la seleccionadora de Inglaterra alineara un equipo casi completo en ambas ocasiones, pero ¿quiénes serían las excepciones? ¿Quiénes serían las titulares sorpresa? ¿Quiénes serían las primeras en salir del banquillo?

Cuando las campeonas de Europa demostraron su poderío con una victoria por 6-1 sobre Ucrania, seguida de una impresionante victoria por 2-0 sobre Islandia, no se trataba solo de las jugadoras emergentes que intentan hacerse un hueco en las Lionesses al comenzar un nuevo ciclo de torneos. Con el próximo partido de Inglaterra contra España en el estadio de Wembley, también había jugadoras consolidadas que querían demostrar su valía para estar en la alineación titular de ese importante encuentro.

Wiegman tiene a su disposición una de las mejores y más completas plantillas del fútbol mundial y tendrá que aprovecharla para vencer a las campeonas del mundo, en un grupo de clasificación en el que solo hay una plaza automática para el Mundial. Pero, ¿a quién recurrirá para ese partido? Esta semana nos ha dado una idea más clara.

Ahora que se ha calmado el revuelo tras dos fantásticas victorias, ¿quiénes son las jugadoras que han subido en el ranking de la selección inglesa? ¿Y quiénes parecen estar en una ligera tendencia a la baja? GOAL selecciona a las ganadoras y perdedoras de la primera concentración de las Lionesses de 2026...