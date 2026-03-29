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Genoa CFC v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Génova, Ekuban: «De Rossi me grita que soy una vergüenza para el fútbol. Nos ha motivado de cara al partido contra la Juve»

Génova
C. Ekuban
Juventus
D. De Rossi
Juventus vs Génova
Serie A

Divertida entrevista al delantero ghanés de cara a la reanudación de la liga. Se disputará el Juve-Génova

Desde que Daniele De Rossi se hizo cargo del equipo, el Genoa parece haber pasado página, haber cogido ritmo y haber acelerado para alejarse de la complicada zona de descenso.


Para hablar de la recta final de esta temporada, Caleb Ekuban, delantero italiano-ghanés nacido en 1994, se presentó ante los micrófonos de Sky Sport y contó tanto la relación tan especial que tiene con su entrenador como la forma en que los rossoblu se están preparando para el partido contra la Juventus, programado para después del parón por los partidos internacionales.


  • FUERA DEL CAMPO Y LA ITALIA

    «Lo único que puedo hacer cuando estoy en casa y no están los niños es quedarme en el sofá viendo otros deportes. Veré a Sinner y esperemos que la selección se clasifique para el Mundial. Hay dos excompañeros de esta selección: además de Retegui, también estuvo aquí Calafiori, aunque fue una experiencia breve. También es un chico estupendo, le deseo lo mejor. No les he escrito mensajes porque creo que ya recibirán muchísimos. Quienes estén cerca de ellos tendrán la tarea de tranquilizarlos y darles un motivo más para luchar. Estamos aquí animándolos, esperemos que todo salga bien».

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  • DE ROSSI Y LOS GRITOS

    «De Rossi me gritaba que soy un escándalo del fútbol y que voy a los entrenamientos en chanclas, pero no pasa nada. Si necesita desahogarse así en el campo, le dejo que lo haga. A los delanteros nos transmite valor; para mí, esa es la palabra adecuada. El deseo de atacar el área rival para llevar más hombres al frente; con él, el centro de gravedad se ha elevado y eso genera más ocasiones y posibilidades de marcar goles».

  • EL CORO

    «¿El cántico de la afición? Me ha acercado aún más a ellos, me ha hecho darme cuenta de que la gente, más allá de las estadísticas y el rendimiento, quería ver el esfuerzo, y yo siempre intento salir del campo agotado, después de haberlo dado todo por el equipo. Ver el apoyo de la afición y que la gente lo reconozca es lo mejor».

  • DE ROSSI NOS HA MOTIVADO DE CARA AL PARTIDO CONTRA LA JUVENTUD

    «El partido contra la Juventus será muy reñido, ellos también necesitan puntos para la lucha por la Champions. Intentaremos llegar allí preparados, para dar batalla y llevarnos algún punto. Todavía no hemos empezado a hablar en serio de la Juve, faltan muchos internacionales. Pero hace dos días De Rossi nos animó diciendo que era un partido tan importante como el de la Roma, el del Inter y el del Milan, y que hay que luchar para llevarnos los puntos». 

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