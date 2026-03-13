Génova, De Rossi: «¿Fichajes con la Roma? La gente tiene ganas de cotillear, es alucinante»

Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, ha hablado en rueda de prensa de cara al partido contra el Verona, correspondiente a la 29.ª jornada de la liga:

«Hay situaciones límite, como la de Baldanzi o la de algún otro jugador que ha tenido algún pequeño problema en los últimos días. A Tommaso lo evaluamos día a día, pero hemos trabajado bien sobre el Verona y sobre lo vivos que están. El trabajo ha sido tanto físico como mental. No creo que la victoria del Verona haya sido una mala noticia en la preparación del partido, ya que nos ha facilitado la tarea de decirle al equipo lo difícil que es este partido. Los equipos que están ahí abajo, como el Hellas o el Pisa, pueden considerarse ya descendidos, pero no es así: quedan muchos partidos y Verona es un campo difícil, y en el pasado ha dado alguna sorpresa».