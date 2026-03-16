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cm grafica pellegrini roma 2025 26 16 9Getty Images
Miriana Cardinale

Traducido por

Gazzetta - La Juventus se interesa por Pellegrini: primeros contactos, la idea es de Spalletti

Los bianconeri tienen en el punto de mira al capitán de la Roma, que está a punto de dejar su histórico club.

Entre los objetivos del mercado de fichajes de la Juventus también figura el nombre de Lorenzo Pellegrini. Según informa La Gazzetta dello Sport, el club bianconero estaría siguiendo de cerca la situación del capitán de laRoma, cuyo contrato está a punto de expirar.

En la Continassa se sigue con interés la evolución de la relación entre el centrocampista y el club giallorosso. De hecho, por el momento, parece haber pocas posibilidades de que se renueve el contrato con la Roma. Una situación que podría abrir interesantes escenarios de mercado para la Juventus, también a la luz de la estima que Luciano Spalletti tiene por el jugador.

  • JUVE-PELLEGRINI Y SPALLETTI

    La Juventus busca refuerzos de calidad para el centro del campo, pero siempre dentro de unos límites económicos razonables. En este sentido, el perfil de Pellegrini podría ser una solución ideal.

    El centrocampista percibe actualmente un salario de unos 4 millones de euros por temporada y, por ahora, no parece que haya muchos clubes dispuestos a desatar una puja para hacerse con él. Sin embargo, el jugador, profundamente vinculado a la Roma, estaría buscando un proyecto ambicioso que le permita seguir sintiéndose protagonista en la lucha por los títulos.

    La posible oferta de la Juventus podría resultar, por tanto, especialmente interesante, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de un entrenador como Spalletti, que lo valora y conoce bien sus características. En un centro del campo bianconero repleto de jugadores con características similares, Pellegrini podría aportar mayor calidad y soluciones ofensivas.

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    Otro aspecto que hace que la operación resulte especialmente interesante tiene que ver con los costes. En caso de que no renueve con la Roma, Pellegrini podría llegar libre de contrato, lo que permitiría a la Juventus asumir únicamente el peso de su salario en el balance.

    Según se filtra, ya habría habido contactos informales a través de intermediarios para sondear la disponibilidad del jugador. Si Spalletti decidiera intervenir personalmente para convencer a Pellegrini, la negociación podría avanzar rápidamente.

    Por el momento se trata de valoraciones en curso, pero el nombre del capitán de la Roma sigue estando entre los que la Juventus sigue de cerca de cara a las próximas ventanas de fichajes.

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