Gazzetta - Juventus, Greenwood como opción para reforzar la delantera: el Marsella se fija en Zhegrova

La Juventus prepara una revolución ofensiva de cara a la próxima temporada. A la espera de novedades sobre la renovación de Dušan Vlahović —con señales de creciente confianza y unas negociaciones que podrían entrar en su fase decisiva después de Semana Santa—, en la Continassa ya se está trabajando en nuevos fichajes para reforzar la línea de ataque.

Entre ellos, según La Gazzetta dello Sport, vuelve con fuerza un nombre que ya se barajó en el pasado: Mason Greenwood. El extremo ofensivo, actualmente en el Olympique de Marsella, fue seguido en el verano de 2024 por el entonces director deportivo de la Bianconeri, Cristiano Giuntoli, antes de su traspaso a la Ligue 1.