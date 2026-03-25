Gazzetta - El Inter se interesa por Manu Koné: los detalles de la oferta nerazzurra

Según La Gazzetta dello Sport, el Inter intentará, durante el próximo mercado de fichajes, reforzar la plantilla con una dosis de fuerza que se traduzca en una mayor intensidad sobre el terreno de juego, incluso a costa de firmar cheques que hace tiempo que no circulan por Viale della Liberazione. Y las reflexiones en curso, según el diario rosa, apuntan directamente a Koné, por quien los nerazzurri están dispuestos a invertir de verdad. Se podría superar la barrera de los 40 millones y acercarse a los 50 para cerrar la operación que el verano pasado solo se rozó, según se lee en La Gazzetta.