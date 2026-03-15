Hay malestar en el Inter, según informa La Gazzetta dello Sport. De hecho, según el diario, los nerazzurri, furiosos por la actuación arbitral de Manganiello en el partido contra el Atalanta y en silencio ante la prensa, se quejarían de un clima de hostilidad que el club atribuye al caso Bastoni. En el partido contra la Juventus, simulando un contacto con Kalulu, el defensa provocó la expulsión del francés en un encuentro que acabó ganando el equipo de Chivu. El episodio tuvo una gran repercusión mediática, lo que llevó al jugador a pedir disculpas, pero en la Pinetina creen que las consecuencias de lo ocurrido en San Siro siguen afectando al destino de Lautaro Martínez y sus compañeros.
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Gazzetta dello Sport – La sospecha del Inter: «Quieren hacernos pagar por lo de la Juventus»
En la agitada segunda parte del Inter-Atalanta, en definitiva, pasó de todo, hasta tal punto que La Rosea tuvo que reconstruir los numerosos acontecimientos. Todo parte del gol del empate de Krstovic, que se produjo tras un contacto entre Sulemana y Dumfries, considerado falta por los nerazzurri. Es aquí donde los locales comienzan a protestar con vehemencia. Entre los más exaltados se encuentra Barella, quien, en el momento de la validación del gol, dice: «No me lo creo, lo ha dado». Furioso también Chivu, que, ya amonestado por protestas, es expulsado mientras sigue gritando: «Era falta, era falta». Las protestas se vuelven aún más violentas tras el supuesto penalti no pitado por una falta de Scalvini sobre Frattesi y al pitido final, cuando el Inter rodea a Manganiello. Entre las muchas citas recogidas por la Gazzetta también hay un «Nos la quieren hacer pagar...», una clara referencia a lo ocurrido en el Derby d’Italia y que, según la parte nerazzurra, seguiría teniendo un papel activo en lo sucedido semanas después.
Tras el partido, los directivos nerazzurri mantuvieron una reunión con el equipo arbitral en la que se les dio la razón en sus quejas, sobre todo en lo relativo al penalti de Frattesi. A pesar de esto y de un largo periodo de tiempo pasado en las entrañas del Meazza, el equipo de Chivu decidió atrincherarse tras un silencio mediático y, por lo tanto, no dejó hablar a ninguno de sus miembros.