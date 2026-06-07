La selección española afina detalles en Chattanooga (Estados Unidos) de cara a su debut mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio. La tranquilidad del campamento se quebró en un reciente entrenamiento cuando Gavi realizó una entrada arriesgada sobre un compañero.

El mediocampista del Barcelona, conocido por su agresividad y su negativa a evitar los duelos, afrontó el partido de entrenamiento con la intensidad de una final. Casi se desató la catástrofe cuando calculó mal una entrada al intentar recuperar el balón y clavó con fuerza los tacos en el tobillo de Rodri. El veterano centrocampista cayó al suelo de inmediato, agarrándose la pierna con dolor, mientras sus compañeros miraban con preocupación.



