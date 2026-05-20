Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
GFX Gavi Tchouameni ValverdeGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Traducido por

Gavi afirma que no sancionar a Aurelien Tchouameni fue «un error» del Real Madrid, y se pronuncia sobre la disputa en el vestuario con Fede Valverde

Gavi
A. Tchouameni
F. Valverde
Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Primera División

Gavi, estrella del Barcelona, ha reavivado la polémica entre los dos grandes clubes españoles al criticar cómo el Real Madrid gestionó el altercado físico entre Aurelien Tchouameni y Federico Valverde. El internacional español sugirió que el club blanco falló en mantener la disciplina al permitir que los jugadores volvieran al campo justo después del incidente.

  • Una estrella del Barcelona critica las normas disciplinarias del Madrid

    En una entrevista con Mundo Deportivo, el centrocampista del Barcelona Gavi fue directo al hablar de los recientes conflictos en el Bernabéu. Se han publicado informes sobre un enfrentamiento entre Tchouameni y Valverde que, según se dice, llegó a las manos durante dos días y terminó con Valverde en el hospital recibiendo puntos.

    Gavi consideró que el técnico madridista, Álvaro Arbeloa, debió actuar con más firmeza. Para Gavi, la competitividad de un vestuario de élite no justifica la violencia, y considera excesivo que el club alineara a los implicados poco después, como ocurrió con Tchouameni en el partido contra el Barcelona del 10 de mayo, que acabó 2-0 a favor del equipo catalán y le dio el título de La Liga.

    • Anuncios
  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gavi pide que se le excluya de la convocatoria tras la pelea

    Al analizar el incidente, Gavi admitió que los roces en los entrenamientos son normales, pero que en la capital se cruzó el límite. «Siempre habrá roces con los compañeros en esta fase de la temporada; es competitividad y está bien hasta cierto punto», afirmó.

    Sin embargo, condenó la falta de repercusiones tras la escalada de violencia. «Si se llega a las manos, el entrenador no debería alinearlo. Si es cierto que llegaron a las manos, fue un error convocar a Tchouameni y hacerlo jugar. Pero no sé lo que pasó», añadió.

  • El Real Madrid, acusado de menospreciar los éxitos del Barça

    La charla derivó hacia la rivalidad entre los dos grandes y los recientes triunfos del Barcelona en España. Gavi respondió a las declaraciones de Florentino Pérez sobre el caso Negreira, en las que el presidente del Real Madrid afirmó que a su club le habían «robado» siete Ligas. El joven centrocampista denunció la falta de respeto de la capital y apuntó a un intento de menospreciar los logros blaugranas pese a sus dificultades económicas.

    El centrocampista, de 21 años, defendió la filosofía y los títulos recientes de su club: «Todos sabemos que desde Madrid siempre menosprecian lo que ganamos. No debemos importarnos. Como os digo, tiene mucho mérito ganar dos Ligas seguidas con mucha gente de la cantera, mucha gente de La Masía y sin muchos fichajes».

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El orgullo de La Masía frente a rivales que no escatiman en fichajes

    Gavi destacó la diferencia en las estrategias de fichajes: el Barcelona apuesta por su cantera, lo que debe enorgullecer a sus seguidores, mientras el Real Madrid sigue fichando grandes nombres. El centrocampista cree que este reto se ha superado con éxito.

    Destacó la diferencia en inversión y afirmó: «Al final ha habido muy pocos fichajes. Otros equipos fichan muchos cada año, y eso es motivo de orgullo». 

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Primera División
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR