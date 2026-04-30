Gary Neville incluye a Harry Kane en el trío «ideal» de fichajes del Manchester United para el mercado de verano

El interés por Konsa surge cuando el defensa de 28 años sigue brillando en el Aston Villa. Con 229 partidos jugados, se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la liga y ayuda al club a pelear por un puesto en la Liga de Campeones.

En el medio, Neville apunta a Tonali, del Newcastle, y a Anderson, ya en la agenda del United. Pero el City también sigue al centrocampista del Nottingham Forest de cara al próximo mercado.