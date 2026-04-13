El comentarista advirtió que dejar que veteranos descontentos sigan influyendo podría arruinar las últimas semanas de la temporada. Neville cree que el deseo público de recuperar el anterior liderazgo erosiona la autoridad de Rosenior, justo cuando la unidad es clave para entrar entre los cinco primeros.

Sobre las consecuencias a largo plazo de esta falta de profesionalidad y su efecto en las aspiraciones europeas, Neville añadió: «En un momento en el que había que ponerse las pilas, acabáis de quedar fuera de la Champions League y os ha arrollado el PSG, lo cual no es ninguna vergüenza, ya que son un buen equipo. Necesitabais que todos se unieran y mantuvieran esa actitud.

Cuando tienes a dos jugadores experimentados mostrando su descontento y diciendo que el anterior entrenador era bueno y que no entienden el cambio, estoy de acuerdo en que debe haber consecuencias.

Ahora se les ve en la grada ante el City, ante las cámaras, y todos saben que han incumplido la disciplina. Eso no ayuda.

El problema es que siguen entrando al vestuario, influyendo y, si lo hacen con el labio inferior a ras de los zapatos, enfurruñados y criticando al club, el final de la temporada será complicado.

«Ahora creo que el Chelsea se quedará fuera de la Liga de Campeones por lo ocurrido en las últimas semanas».