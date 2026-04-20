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Gary Lineker rechaza la idea de que «el Arsenal se ha venido abajo» tras ver cómo el equipo de Mikel Arteta «ha dado muestras de su valía» en la derrota ante el Manchester City
Todo está aún por decidir en el Emirates
Los Gunners aún disputan las semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid y siguen en la lucha por la Premier League. En el podcast «Rest is Football», Lineker descartó que el equipo de Arteta se haya rendido: «No es imposible que todo se decida por diferencia de goles y está muy igualado». «Es genial para los neutrales porque quieres que esté lo más reñido posible hasta el último momento, así que en ese sentido fue bueno. Lo siento un poco por el Arsenal, están pasando por un mal momento, pero siguen en las semifinales de la Champions League, tienen mucho por lo que luchar y aún pueden ganar el título de la Premier League».
- AFP
Lineker rechaza la teoría de que «se les echó encima la presión»
Sin embargo, Lineker quedó impresionado por la garra que mostró el Arsenal en el Etihad y, exdelantero de Inglaterra y del Barcelona, añadió: «Mucha gente dirá: "El Arsenal se derrumbó", pero aún puede ser una temporada memorable; no creo que lo echen todo por la borda, es demasiado pronto para afirmarlo. Demostraron algo; las cosas no salieron como esperaban, pero el resultado podría haber sido distinto».
Shearer señala el error del Bournemouth
La leyenda de la Premier League Alan Shearer cree que el daño ya estaba hecho una semana antes. El Arsenal sufrió una sorprendente derrota por 2-1 ante el Bournemouth, una actuación que, en opinión de Shearer, careció de la intensidad necesaria para luchar por el título, a diferencia de lo que se vio en Manchester.
Al comentar el momento de los Gunners, el exdelantero del Newcastle afirmó: «¿Dónde estaba esto contra el Bournemouth? ¿Dónde estaba esta energía? ¿Esta actuación? ¿Dónde estaba ese Arsenal con visión de futuro? Creo que ese resultado les puede costar la liga; el fin de semana pasado estuvieron muy apagados. Hoy han estado bien, han creado ocasiones y han plantado cara al City; ha sido un partido brillante. El Arsenal ha tenido sus momentos, [Kai] Havertz al final... Ahora hay que dar por favorito al Man City».
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Nos esperan muchos giros y sorpresas en la recta final
El Manchester City puede superar al Arsenal y liderar si vence al Burnley por dos goles el miércoles, mientras que el Arsenal recibirá al Newcastle el sábado. Shearer pronosticó más emoción antes de que se levante el trofeo y concluyó: «En las últimas seis o siete semanas, por sus resultados y cómo han jugado, hay que tenerlos en cuenta, pero no creo que ambos ganen todo; habrá sorpresas».