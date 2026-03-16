Gary Lineker destaca una cualidad que Rio Ngumoha, estrella del Liverpool, comparte con Kylian Mbappé, y afirma que Inglaterra lleva tiempo «ansiando» talentos como el extremo de los Reds y Max Dowman, del Arsenal

En el podcast «The Rest Is Football», Lineker hizo una valoración muy positiva del potencial técnico de Ngumoha. Aunque se mostró cauteloso ante el peso de las expectativas, el legendario delantero señaló similitudes concretas con Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo. «No lo estoy comparando, pero tiene esa agilidad en los arranques de Mbappé», comentó Lineker. «Tiene un potencial enorme. Estuvo a punto de marcar varias veces. Fue realmente especial, y me sorprende que lo sustituyeran».

A continuación, elogió tanto a Ngumoha como a Dowman por su valentía, señalando: «Los dos, Dowman y Ngumoha, son los jugadores que nosotros (los aficionados ingleses) hemos estado pidiendo a gritos. Jugadores que superan a los rivales, que son capaces de regatear. No quieren limitarse a dar pases sin sentido y pasar el balón de uno a otro. Quieren arriesgarse. A este tipo de jugadores, en ocasiones, no les sale bien. Pero me encanta que sean lo suficientemente valientes, y espero que sigan animados a atacar, a plantar cara a los rivales. Eso es lo que les encanta a los aficionados al fútbol. Es muy emocionante ver ese talento joven. Y dos chavales ingleses: increíble».