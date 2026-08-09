A sus 33 años, el exdelantero del Tottenham ha marcado el estándar en lo que se refiere a gestas de brillantez individual y una consistencia inquebrantable. Con eso en mente, ¿seguirá los pasos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y compañía al convertirse en ganador del Balón de Oro?

Cuando le plantearon esa pregunta a Waddle, el exextremo del Inglaterra y del Spurs, que hablaba en asociación con BetBrain, dijo a GOAL: «Hay muchos jugadores que yo diría que lo merecen. Pero para mí es sencillamente extraño que tengas que ganar títulos para ganar el Balón de Oro.

«El fútbol es un deporte de equipo. No va de un individuo, eso es completamente distinto de un equipo. Así que el Paris Saint-Germain gana la Champions League y, de repente, se impulsa a gente del PSG.

«Con Harry, miras al individuo y piensas: “Ha jugado en un buen equipo y está en la Champions League, llegó a semifinales y perdió ante el Paris”. Inglaterra no ganó el Mundial, así que eso perjudicará sus opciones.

«Te juzgan por lo que haces como jugador a nivel individual. No tienes que estar en un equipo ganador, eso son 11 jugadores. Once jugadores no van a ganar el Balón de Oro, lo gana un jugador. No entiendo esta regla por la que, si no ganaron una copa, no ganaron el Mundial y no ganaron la Champions League, entonces él queda fuera de la pelea. Sencillamente no lo entiendo.

«Lo siento, pero juzgas a los jugadores por una temporada y Harry Kane ha hecho una temporada fenomenal con el Bayern de Múnich e Inglaterra. ¿Por qué no se le concede? Porque no ganó un título, que es algo de equipo, no individual como sí lo es el Balón de Oro. No lo entiendo.

«¿Ahora va a aparecer algún español y Yamal se lo va a llevar? Ha hecho una temporada decente con el Barcelona, ganó la liga y han ganado el Mundial, pero en realidad no jugó bien en el Mundial, seamos sinceros, ha estado lesionado mucho tiempo.

«Pero, de repente, gente así pasa al frente porque España ganó el Mundial. No se trata de eso. El Balón de Oro siempre debería ser para el mejor jugador de la temporada. Y Harry Kane, a mi modo de ver, debería levantarlo».