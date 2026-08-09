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¿Ganará Harry Kane el Balón de Oro de 2026? Al delantero del Bayern de Múnich le dicen que dejarle sin el galardón sería «extraño», mientras una exestrella de Inglaterra explica por qué Lamine Yamal debería quedarse fuera
Las actuaciones en la Liga de Campeones y el Mundial influyen en la votación del Balón de Oro
Quienes ganan los títulos colectivos más prestigiosos en cualquier temporada suelen figurar de forma destacada en la votación del Balón de Oro. Los éxitos en la Liga de Campeones tienen mucho peso, mientras que los años de Mundial suelen estar dominados por quienes brillaron en el mayor escenario del deporte.
El Paris Saint-Germain volvió a conquistar el fútbol europeo en 2025-26, lo que mete a Ousmane Dembele en la pelea por encadenar dos Balones de Oro, mientras que Kylian Mbappe reescribió los libros de récords en el torneo estrella de la FIFA este verano al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la competición.
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Kane, por encima de Mbappé y compañía, tras batir todos los récords
El hecho de que Francia no lograra otro título mundial se considera que ha puesto fin a las opciones de Balón de Oro de muchas de sus principales figuras, con Michael Olise como otro de los nombres que ha generado mucho debate, lo que ha permitido que el hasta entonces favorito antes del torneo, Kane, haya vuelto a subir en la lista.
Se quedó sin celebrar la Champions League la temporada pasada, mientras que Inglaterra terminó tercera en el Mundial de 2026, pero sí firmó 61 goles con el Bayern de Múnich, que conquistó otro título de la Bundesliga, y sigue siendo una presencia talismánica para Inglaterra como capitán de su país y máximo goleador de su historia.
¿Es Kane el favorito para ganar el Balón de Oro en 2026?
A sus 33 años, el exdelantero del Tottenham ha marcado el estándar en lo que se refiere a gestas de brillantez individual y una consistencia inquebrantable. Con eso en mente, ¿seguirá los pasos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y compañía al convertirse en ganador del Balón de Oro?
Cuando le plantearon esa pregunta a Waddle, el exextremo del Inglaterra y del Spurs, que hablaba en asociación con BetBrain, dijo a GOAL: «Hay muchos jugadores que yo diría que lo merecen. Pero para mí es sencillamente extraño que tengas que ganar títulos para ganar el Balón de Oro.
«El fútbol es un deporte de equipo. No va de un individuo, eso es completamente distinto de un equipo. Así que el Paris Saint-Germain gana la Champions League y, de repente, se impulsa a gente del PSG.
«Con Harry, miras al individuo y piensas: “Ha jugado en un buen equipo y está en la Champions League, llegó a semifinales y perdió ante el Paris”. Inglaterra no ganó el Mundial, así que eso perjudicará sus opciones.
«Te juzgan por lo que haces como jugador a nivel individual. No tienes que estar en un equipo ganador, eso son 11 jugadores. Once jugadores no van a ganar el Balón de Oro, lo gana un jugador. No entiendo esta regla por la que, si no ganaron una copa, no ganaron el Mundial y no ganaron la Champions League, entonces él queda fuera de la pelea. Sencillamente no lo entiendo.
«Lo siento, pero juzgas a los jugadores por una temporada y Harry Kane ha hecho una temporada fenomenal con el Bayern de Múnich e Inglaterra. ¿Por qué no se le concede? Porque no ganó un título, que es algo de equipo, no individual como sí lo es el Balón de Oro. No lo entiendo.
«¿Ahora va a aparecer algún español y Yamal se lo va a llevar? Ha hecho una temporada decente con el Barcelona, ganó la liga y han ganado el Mundial, pero en realidad no jugó bien en el Mundial, seamos sinceros, ha estado lesionado mucho tiempo.
«Pero, de repente, gente así pasa al frente porque España ganó el Mundial. No se trata de eso. El Balón de Oro siempre debería ser para el mejor jugador de la temporada. Y Harry Kane, a mi modo de ver, debería levantarlo».
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¿Quién fue el último inglés en ganar el Balón de Oro?
Kane nunca ha terminado por encima del décimo puesto en la votación del Balón de Oro, tras haber alcanzado esa posición en tres ocasiones anteriores (2017, 2018 y 2024). Solo fue 13.º en 2025, pero ha vuelto a elevar su nivel a lo largo de los últimos 12 meses.
Aspira a convertirse en el primer inglés desde Michael Owen en 2001 en ganar el Balón de Oro. Las casas de apuestas le sitúan como favorito para salir triunfador esta vez, pero jugadores como Yamal y Rodri le pisan los talones.
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