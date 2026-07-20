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World Cup winners + losers GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Ganadores y perdedores del Mundial 2026: Lionel Messi y Kylian Mbappé brillaron, la defensa de España fue sólida, mientras Cristiano Ronaldo y Neymar se despidieron con tristeza y Christian Pulisic perdió su momento

Winners & losers
World Cup
L. Messi
C. Ronaldo
J. Bellingham
K. Mbappe
Neymar
Inglaterra
T. Tuchel
Argentina
España
Alemania
Brazil
Portugal
USA
Senegal
Egipto
Japan
Curazao
Cabo Verde
Uzbekistán
D. Deschamps
J. Marsch
Vozinha
S. Lopes Cabral
FEATURES

El Mundial 2026 acabó el domingo en Nueva Jersey. España ganó 1-0 a Argentina, que acabó con diez, y se coronó campeona. Ferran Torres, suplente, marcó el único gol. El partido fue un duelo de ataque contra defensa antes de que Enzo Fernández viera la segunda amarilla en el último minuto.

Tras el pitido final se vivieron momentos tensos: el centrocampista argentino Leandro Paredes, que ya había escapado de la expulsión, arremetió contra varios jugadores españoles, quienes celebraban una victoria construida sobre una defensa sólida y el control del medio campo.

En ese sentido, España fue una ganadora más que merecida, prácticamente la salvadora del «deporte rey». Pero, ¿quién más puede marcharse del Mundial con la cabeza bien alta? ¿Y quién debería bajar la cabeza avergonzado?

A continuación, GOAL repasa a los mayores ganadores y perdedores de un torneo dramático, pero también deprimente.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Erling Haaland

    Erling Haaland ya no tenía fuerzas mucho antes de que terminara la dolorosa derrota de Noruega ante Inglaterra en cuartos de final. Aunque el ‘9’ estaba físicamente agotado tras el 2-1 en Miami, se sentía muy orgulloso por lo que él y su selección habían logrado en el Mundial.

    Noruega arrasó en Estados Unidos y tanto su estrella como sus seguidores se volvieron virales, algo que Haaland aún no termina de asimilar.

    «Creo que mi popularidad ha crecido un poco, pero aún me cuesta asimilarlo», admitió tras marcar siete goles en cinco partidos, incluidos dos en la victoria 2-1 sobre la pentacampeona Brasil.

    «Es increíblemente especial formar parte de un evento así, algo que solía ver desde la grada y que ahora vivo en primera persona. Me emociono cuando pienso en nuestro juego, en la unidad de Noruega y en la alegría que hemos sentido allí y aquí.

    «Todo esto es surrealista. Y creo que todo esto me ha cambiado como persona».

    • Anuncios
  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Neymar

    «Lo intenté, pero ahora se ha acabado», declaró un emocionado Neymar tras la derrota de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial, en Nueva Jersey, que puso fin a su carrera internacional. «Empecé aquí y acabé aquí».

    El lugar no fue el único detalle significativo de su despedida. También lo fue la forma en que se marchó: el delantero se enredó en un cruce de palabras con el portero noruego Orjan Nyland que solo sirvió para perder tiempo, síntoma de un jugador que a menudo priorizó lo incorrecto.

    Neymar era un talento generacional, quizá tan dotado como Lionel Messi, y en su etapa juntos en el Barcelona pareció destinado a heredar el trono del argentino.

    Sin embargo, eso nunca ocurrió: aunque Neymar tenía tanto talento como Messi, nunca fue tan profesional, y su cuerpo empezó a fallarle en la veintena. Así, mientras Messi brillaba en otro Mundial a los 39 años, cuatro después de ganar el de Catar, Neymar ya está acabado a los 34 sin haber desarrollado todo su potencial.

    En realidad, el “Sr. Cristal” del fútbol ya estaba acabado mucho antes de volver al escenario de su debut con Brasil en 2010; aunque logró mucho en la cima, podría haber alcanzado más si se hubiera esforzado al máximo.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Kylian Mbappé

    Como indicaron Wayne Rooney y otros, Kylian Mbappé no merecía la Bota de Oro por sus goles tras la eliminación de Francia. Pero las reglas son claras, y su triunfo lo convirtió en el primer jugador en ser máximo goleador en dos torneos distintos.

    Además, su doblete en el intrascendente partido por el tercer puesto le bastó para superar a Messi como máximo goleador de la historia del Mundial, un logro extraordinario a sus 27 años.

    A sus 27 años, podría marcar un récord imbatible.

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  • nagelsmann(C)Getty Images

    PERDEDOR: Julian Nagelsmann

    Alemania tiene problemas mayores que su seleccionador. Tras la humillante derrota de este verano ante Paraguay en dieciseisavos, la «Die Mannschaft» no gana un partido eliminatorio —ni mantiene la portería a cero— desde la final del Mundial 2014 ante Argentina. Jürgen Klopp afronta, pues, una tarea titánica.

    Aun así, debería salir airoso con más facilidad que su predecesor, Julian Nagelsmann, cuya reputación se ha visto merecidamente mermada tras la temprana eliminación.

    A sus 38 años, se le ha considerado un estratega de talento prodigioso, pero su labor con la selección y el Bayern no respalda esa fama.

    Es cierto que goleó a Curazao en el debut y que una mala decisión del VAR le perjudicó en la prórroga contra Paraguay, pero, en general, su juego de construcción resultó predecible y anodino.

    Kai Havertz rechazó culpar al técnico, pero el resto del entorno sí lo hizo, así que su “dimisión” tras el Mundial no sorprendió a nadie.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Lamine Yamal

    El seleccionador español, Luis de la Fuente, admitió tras vencer a Austria en dieciseisavos que el Mundial aún no había visto lo mejor de Lamine Yamal. Las lesiones limitaron al extremo, que acabó con un gol y ninguna asistencia en ocho partidos.

    Sin embargo, fue Yamal quien consoló a Lionel Messi —quien, como se sabe, lo ayudó a bañarse de bebé— tras la final que España ganó 1-0 a Argentina.

    El gesto simbolizó el relevo generacional. A sus 19 años ya ha conquistado Mundial y Eurocopa, y su talento y espíritu de equipo apuntan a muchos más títulos.

    «Eso le ayudará a madurar y a convertirse en un futbolista aún mejor de lo que ya es», declaró Luis de la Fuente tras el pitido final en Nueva Jersey. «Se sacrificó de verdad por el bien del colectivo. Esto es muy importante en mi equipo. En mi opinión, ha jugado un Mundial magnífico».

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Tras la goleada de Bélgica a Estados Unidos en octavos, Christian Pulisic vio un lado positivo: «al menos tendré tiempo para descansar». Sus problemas físicos constantes justificaban su punto de vista, aunque el momento no era el más oportuno.

    Tras una de las derrotas más desilusionantes del fútbol estadounidense, hablar de descanso era lo último que el público atónito quería oír de su estrella, y la reacción fue aún más brutal al estar encabezada por Landon Donovan.

    «La realidad es que salió de un partido de eliminatoria del Mundial en casa con la pierna aún intacta. Porque a mí me habrían tenido que sacar a rastras del campo, joder», afirmó la leyenda de la selección estadounidense en el «Unfiltered Podcast» junto a otro icono estadounidense, Tim Howard. «Y le habría dado un puñetazo en la cara al médico y le habría dicho: “No me vas a sacar del campo. Ponme lo que tengas que ponerme, pero me quedo en el campo».

    Estoy empezando a echar la vista atrás, Tim, y ahora ya es más que una simple tendencia. De verdad. O sea, cuando los partidos son fáciles, y es un clasificatorio en casa, y el rival es Jamaica, sí. Pero en los momentos importantes y en los partidos decisivos, simplemente no lo ha hecho. Y no estoy criticando, solo lo digo tal y como son las cosas. Es quien es en este momento».

    Si eso no es una crítica, mejor no imaginar lo que diría si quisiera ser aún más duro.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Irán

    La eliminación de Irán en la fase de grupos del Mundial convenía a Estados Unidos y a la FIFA: así se olvidó pronto el trato vergonzoso que sufrieron Amir Ghalenoei y sus jugadores. El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, celebró con un «baile de alegría» la salida de Irán, lo que refleja la mezquindad de la administración Trump.

    Sin motivo aparente, más que la persecución política, el equipo fue, según Ghalenoei, «el más oprimido» en la historia de los Mundiales: llegó apenas horas antes de sus dos primeros partidos, lo que afectó gravemente su preparación.

    «Todo es un desastre para nosotros», admitió el capitán Mehdi Taremi tras el 2-2 contra Nueva Zelanda en la primera jornada. Aun así, Irán estuvo «a milímetros» de los dieciseisavos, pues el «gol de la victoria» de Shoja Khalilzadeh en el descuento ante Egipto fue anulado por un fuera de juego muy ajustado.

    De no haber sufrido «las peores condiciones posibles», es muy probable que Irán —la primera selección de la historia atacada con bomba por el país anfitrión durante un Mundial— hubiera alcanzado la fase eliminatoria. Tras la eliminación de su equipo, que había permanecido invicto, Ghalenoei imploró a la FIFA que «no dejara que esto volviera a suceder», al tiempo que instaba al «señor Infantino a plantar cara»a Estados Unidos.

    Claro, no había posibilidad de que eso ocurriera. Infantino, cobarde y hipócrita, elogió a los iraníes en el vestuario tras empatar con Nueva Zelanda, pero no los defendió en público para no contradecir su insólita afirmación de que el Mundial era «el evento más increíble» de la historia.

    Mientras la FIFA intentaba hacer creer que Irán nunca estuvo allí, los jugadores —que dejaron una nota pidiendo «paz, respeto y amistad entre todas las naciones» tras el 0-0 contra Bélgica— dejaron su huella en el Mundial de 2026. «Lo que hicieron estos jóvenes quedará en la historia», sentenció el seleccionador.

  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Las víctimas del VAR

    Los aficionados al fútbol celebraron que Luka Modric siguiera jugando tras la dura eliminación de Croacia en la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Sin embargo, retirarse tras el empate de Italia en el minuto 98 en Leipzig le habría ahorrado una despedida aún más dolorosa en Toronto.

    Croacia parecía forzar la prórroga en los dieciseisavos ante Portugal cuando Josko Gvardiol marcó el 2-2 en el minuto 13 del descuento, desatando la celebración en la banda.

    Sin embargo, el VAR anuló el tanto tras detectar, con tecnología similar al «Snickometer», un ligero toque de Igor Matanovic que dejó a Mario Pasalic en fuera de juego antes de que el balón llegara a Gvardiol.

    «No voy a extenderme, pero el arbitraje fue muy malo», declaró el seleccionador croata, Zlatko Dalic. «Se vio cómo se sofocaron las emociones; estas decisiones te hacen retroceder y le quitan la alegría al fútbol.

    El VAR ha ido demasiado lejos; mata las emociones». Alemania, Egipto, Noruega y el resto de víctimas del VAR en este Mundial estarían de acuerdo.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Senegal

    Habib Diarra admitió que no sabía qué decir tras la eliminación de Senegal del Mundial. Los Leones de Teranga ganaban 2-0 a Bélgica a cuatro minutos del final en Seattle, pero dejaron que sus rivales, que jugaban mal, forzaran la prórroga. Con la tanda de penaltis cerca, Lamine Camara cometió un penalti que Youri Tielemans transformó y envió a Senegal a casa.

    Podría haberse tenido piedad del equipo de Pape Thiaw, que compartió grupo con Francia y Noruega, pero Diarra rechazó cualquier compasión tras la eliminación en la ronda de 32.

    «Estamos devastados, es muy duro de aceptar, pero un partido dura 90 minutos», afirmó. «Cuando estás en el campo, tienes que darlo todo, pero eso no es lo que hicimos. Solo podemos culparnos a nosotros mismos».

    Tenía razón: más allá de la polémica del penalti, Senegal se había autolesionado.

    Además, su campaña estuvo marcada por problemas fuera del campo: una disputa por primas impagadas y un conflicto contractual entre el seleccionador y la federación. Tras la derrota, Papa Gueye anunció que no volvería a jugar con la selección bajo el actual cuerpo técnico, así que la posterior destitución de Thiaw no sorprendió a nadie.

    En conjunto, este Mundial ha sido tan caótico como preveía quien recordara el abandono del campo en la Copa Africana de Naciones.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    GANADOR: Marruecos

    En el Mundial 2026, nueve de los diez equipos africanos alcanzaron la ronda de 32, confirmando la fuerza del fútbol del continente. Marruecos, los Leones del Atlas, llegó a cuartos de final en Norteamérica. De no cruzarse de nuevo con Francia, quizá habrían igualado el cuarto puesto de Catar 2022.

    Esta selección marroquí, más fuerte y con mayor peligro ofensivo, podría haber cambiado el resultado si su máximo goleador, Ismael Saibari, hubiera estado en forma para el duelo contra Francia en Foxborough.

    «Estamos decepcionados por la derrota», admitió Mohamed Ouahbi tras el 2-0, «pero el futuro será prometedor si seguimos así.

    «Sabemos que representamos algo más que a un solo país. Representamos al pueblo marroquí y a muchos países de Asia y África. Mucha gente se identifica con este equipo, y seguiremos trabajando para ganar títulos en el futuro».

    Un gran título es posible. Ouahbi, que asumió la absoluta en marzo tras brillar con las inferiores, puede llevar a Marruecos a ser el primer campeón africano cuando el país organice el Mundial dentro de cuatro años.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El fútbol asiático

    El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, afirma que «salvo Japón, Australia e Irán, todas las selecciones asiáticas deben mejorar», y tiene razón. El Mundial fue un desastre para la Confederación Asiática de Fútbol (AFC): solo dos de sus nueve representantes superaron la fase de grupos, y tanto Japón como Australia cayeron en dieciseisavos.

    En total, de los 29 partidos que jugaron en Norteamérica, solo ganaron tres: Corea del Sur a Chequia, Australia a Turquía y Japón a Túnez.

    Irak, Jordania, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán quedaron últimos en sus grupos, lo que avivó las críticas a la decisión de otorgar tres plazas adicionales a la AFC para el Mundial ampliado de 2026.

    El presidente de la AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, admitió que las selecciones asiáticas tienen «mucho trabajo por delante» para alcanzar la élite, pero la «estrecha brecha» que mencionó se convirtió en un abismo en el Mundial de 2026.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Thomas Tuchel

    El partido por el tercer y cuarto puesto carece de importancia. El entretenido pero absurdo encuentro del sábado entre Francia e Inglaterra, con 10 goles, reavivó el debate sobre si los goles y las asistencias allí marcados deben contar en el balance general de un jugador, ya que este tipo de encuentros se parecen poco al fútbol de un torneo real por la ausencia de riesgo y presión.

    Aun así, el triunfo en Miami fue clave para Thomas Tuchel, pues le dio un giro positivo a una campaña marcada por sus tácticas conservadoras.

    Tras las duras críticas por su mal manejo del duelo ante Argentina, el alemán fue cauteloso al elogiar a su equipo, pero recordó que los Tres Leones obtuvieron sus primeras medallas en un Mundial desde 1966.

    El tercer puesto también ayudará a la Federación Inglesa de Fútbol (FA) a justificar su decisión de mantener a Tuchel otros dos años, aunque la cobarde retirada que él mismo pidió en su impactante y vergonzosa capitulación en semifinales debería haber supuesto su destitución inmediata.

    Se esperaba que Tuchel superara a Sir Gareth Southgate, pero en el Mundial 2026 mostró lo contrario. Inglaterra no completó ni un partido sólido en ocho encuentros (pudo desperdiciar un 4-0 ante Francia si Michael Olise no fallaba lo más fácil) y solo llegó a semifinales gracias a un calendario blando y decisiones arbitrales favorables.

    En este contexto, Tuchel debe dar gracias a la repesca por el tercer puesto, pues sin ella las consecuencias de este fracaso habrían sido mucho más duras. Como dijo Danny Murphy a la BBC: «Tuchel conservará su puesto, pero no creo que debiera hacerlo. [Inglaterra] se quedó fuera de la final del Mundial por culpa de sus tácticas».

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    PERDEDOR: Didier Deschamps

    En su despedida a Didier Deschamps, Mbappé escribió: «La gente no siempre ha valorado tu grandeza, pero el tiempo y la historia lo harán». Quizá tenga razón. Dentro de unos años, la gente quizá recuerde sus 14 años al frente de Francia como un éxito, porque ganó un Mundial, algo increíblemente difícil.

    Sin embargo, incluso en 2018, parecía que Francia podía dar más, y esa sensación creció en los años siguientes, cuando una selección cada vez más fuerte se quedaba a las puertas de los grandes torneos, sobre todo en las Eurocopas.

    De hecho, el juego de Francia en Alemania hace dos años fue una vergüenza, dada la calidad de su plantilla, y el dedo acusador apuntó, con razón, al pragmático Deschamps, que conservó su puesto.

    Quizá por eso, en la preparación para el Mundial de este verano soltó el freno de mano, aunque tarde. Y cuando volvieron a enfrentarse a España se comprobó que nada había cambiado: a pesar de sus estrellas, Francia seguía siendo un equipo con graves carencias.

    Los Bleus contaban con una de las mejores delanteras de la historia de los Mundiales, pero apenas crearon peligro ante La Roja, que les superó en Dallas. Mbappé escribió en redes que los jugadores habían «fallado» a Deschamps, aunque muchos pensamos que fue Deschamps quien falló a Francia, gran favorita que acabó cuarta.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Lionel Messi

    El Mundial 2026 terminó en lágrimas para Lionel Messi. Quizá su último partido internacional acabó con una derrota devastadora: el ‘10’ apenas tocó el balón 55 veces en una final aún más atroz que el espectáculo del descanso.

    Aun así, lo de Messi en Norteamérica superó lo de Catar: a sus 39 años obtuvo el Balón de Plata y la Bota de Plata con ocho goles y cuatro asistencias.

    En resumen, llevó a una selección argentina bastante mediocre a su tercera final —igualando el récord—, y sus hazañas en los últimos minutos contra Inglaterra demostraron su genio imperecedero.

    Como dijo Wayne Rooney en la retransmisión de la BBC: «Este Mundial ha consolidado por completo el estatus de Messi como el mejor de todos los tiempos».

  • Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport

    PERDEDOR: Marcelo Bielsa

    «Soy tóxico», admitió Marcelo Bielsa tras la vergonzosa derrota 5-1 de Uruguay ante un equipo de suplentes de Estados Unidos en noviembre. «Relacionarte conmigo te perjudica. ¿Me entiendes?». Quien no lo entendiera, ahora lo entiende.

    En el Mundial, la Celeste quedó eliminada tras no ganar ningún partido en el Grupo H. La derrota 1-0 ante España selló su destino, pero nunca debió depender de ese resultado para avanzar.

    Un equipo situado en el puesto 16 del ranking mundial debería haber superado con facilidad a Arabia Saudí y a Cabo Verde, pero solo consiguió empatar, lo que hizo inevitable su pronta eliminación. Ya se notaba, incluso antes del torneo, que algo fallaba entre bastidores.

    Como dijimos antes del debut, Bielsa es un genio con graves defectos, un personaje tipo Rust Cohle, condenado a agotar a su entorno, así que no sorprendió que su etapa acabara en acritud.

    «Si me preguntas cómo se recordará mi etapa [con la selección nacional], es un mandato que no ha dejado nada tras de sí», admitió el argentino. «No le dejo nada al fútbol uruguayo». Es tremendamente triste, pero innegablemente cierto.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    GANADOR: Jude Bellingham

    Jude Bellingham se dejó llevar por la frustración en la derrota de Inglaterra ante Argentina en semifinales, y se entiende por qué. No debe ser fácil para un joven de 23 años, conocido por su impaciencia, ver que un rival casi con el doble de edad sigue rindiendo a un nivel inalcanzable para él.

    Aun así, el torneo ha sido un éxito para él: su inclusión en la lista de Tuchel se debatió antes del debut ante Croacia, y algunos expertos pedían dejarlo en casa por su temperamento.

    Inglaterra habría naufragado sin él en Norteamérica. Bellingham respondió con actuaciones decisivas ante Croacia, Panamá, México y Noruega, y selló el tercer puesto con un magnífico gol en solitario que mostró su clase.

    Su gol en el descuento en Miami lo convirtió en el inglés con más tantos en un mismo Mundial (siete) y, dentro de cuatro años, seguro sumará más. Para entonces, su titularidad no debería ni discutirse. Es probable que todo el equipo se construya en torno a un jugador que, aunque no sea Messi, podría sucederle como mejor del mundo tras su retiro.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    PERDEDOR: Jesse Marsch

    Canadá hizo historia en el Mundial 2026. Nunca antes había ganado un partido en la fase final, pero avanzó a eliminatoria tras golear 6-0 a Catar y, luego, vencer 1-0 a Sudáfrica en el descuento, lo que enorgulleció a un país dedicado al hockey.

    Sin embargo, lo que quedará grabado es la entrevista involuntariamente hilarante de Jess Marsch tras la derrota 3-0 ante Marruecos, que eliminó a su equipo. Marsch afirmó que Canadá fue el mejor equipo en Houston y declaró: «Prefiero ser nosotros antes que ellos».

    El técnico estadounidense podía estar orgulloso de sus jugadores, pero su comentario, innecesariamente descortés hacia una selección de Marruecos claramente superior, solo reforzó la idea de que Marsch es uno de los personajes más teatrales del fútbol.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADORA: La defensa de España

    Antes que nada, sería negligente no mencionar el trabajo estelar de Rodri, ganador del Balón de Oro, protegiendo la defensa de cuatro de España, sobre todo cuando se le unió en el centro del campo Fabián Ruiz, tras la audaz y brillante decisión de Luis de la Fuente de dejar en el banquillo a la estrella del Barcelona, Pedri.

    La victoria fue colectiva: todos se vaciaron por el bien común.

    Destacaron Pedro Porro, Aymeric Laporte, Marc Cucurella y, sobre todo, el joven Pau Cubarsi.

    Su solidez fue clave para que España encajara solo un gol en todo el torneo; Unai Simón apenas realizó diez paradas en ocho partidos, dato histórico y ridículo a partes iguales.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    PERDEDOR: Escocia

    Escocia llegó al Mundial con grandes aficionados, pero con uno de los peores equipos. Tras una clasificación emocionante, el conservador equipo de Steve Clarke quedó eliminado tras ganar solo a Haití, gracias a un disparo desviado de John McGinn, y realizar apenas siete tiros a puerta en tres partidos.

    Por eso, ni los exinternacionales escoceses Craig Burley y Steve Nicol querían que su país se beneficiara de un formato absurdo que permitió que ocho terceros clasificados avanzaran a la ronda de 32.

    «Si pasan, bien», declaró Burley a ESPN cuando aún tenían opciones, pese a la goleada 3-0 contra Brasil en Miami. «Pero no debería haber celebración si este es el primer equipo de Escocia en avanzar a la fase de grupos, porque, en realidad, lo haría por defecto.

    «No me supone ningún problema que Escocia quede eliminada ni que lo haga cualquier otro equipo que esté ahí abajo [en la parte baja de la tabla de terceros], porque, lo siento… Sé que así es como funciona el cuadro con 48 equipos, pero lo que estamos haciendo aquí es premiar la mediocridad absoluta».

    Burley tenía razón: aunque Escocia estaba en un grupo duro con Brasil y Marruecos, el simple hecho de pelear por un puesto en dieciseisavos ya desdibujaba la credibilidad del torneo, como admitió su compatriota Nicol.

    «Un Mundial debería ser la élite», recordó la leyenda del Liverpool. «Es la medalla que todo jugador quiere ganar, y se devalúa si pasan equipos que no lo merecen».

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Cabo Verde

    Olvídate de Inglaterra, Argentina, Francia o España: Cabo Verde fue la gran sorpresa del Mundial 2026, un cuento de hadas que nos recordó por qué amamos este deporte.

    Poco se esperaba del país más pequeño en llegar a la fase final, pero Cabo Verde rozó la sorpresa del torneo al poner contra las cuerdas a Argentina en un épico duelo de la ronda de 32 en Miami.

    La eliminación terminó en lágrimas, pero la imagen de Nuno Costa consolado por su hijo en las gradas, junto al disparo de Sidny Lopes Cabral celebrado en todo el mundo, quedó grabada en la memoria.

    En su debut, dejaron a cero a España gracias a un portero de 40 años sin equipo (Vozinha) y a un defensa de 34 nacido en Dublín reclutado por LinkedIn (Pico Lopes). El empate con Arabia Saudí que les clasificó para la siguiente ronda hizo que el mejor del partido, Deroy Duarte, sintiera que «vivía un sueño».

    Como dijo el seleccionador Bubista, Cabo Verde demostró que «nada es imposible», y por eso todos deberíamos estar agradecidos.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    PERDEDOR: Cristiano Ronaldo

    Tras marcar dos goles a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo gritó a la cámara: «¡He vuelto!». Pero no era cierto. De hecho, uno se preguntaba si alguna vez se había ido. Quizá hubiera sido mejor para todos, incluido «CR7», que se mantuviera su suspensión para los dos primeros partidos.

    El jugador que deambuló por los estadios norteamericanos no era el verdadero Ronaldo —o al menos no el que recordamos marcando goles, batiendo récords y ganando trofeos durante casi dos décadas—. El delantero de 41 años que lideraba la delantera de Portugal parecía más bien una figura de cartón, con aún menos movimiento.

    Más allá de la opinión que se tenga de él, su torneo fue doloroso de ver, como un accidente anunciado. Que Roberto Martínez estuviera al mando no sorprende, y deberían quitarle la licencia de entrenador por desperdiciar otra «generación dorada».

    Un seleccionador más firme lo habría retirado tras la Euro 2024, pero prefirió complacerlo durante cuatro años en vez de construir un equipo campeón, con consecuencias desastrosas para Portugal y para su mejor jugador.

    Ronaldo insistió en que su legado no se vería afectado por los acontecimientos de este verano, pero se equivocó. No porque no consiguiera ganar el Mundial, sino porque se interpuso en el camino de un equipo lleno de talento que intentaba desesperadamente lograrlo.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Hossam Hassan

    Al proponer un Mundial de 64 selecciones, Infantino afirmó que «todas las naciones deberían poder soñar con participar». Sin embargo, queda claro que excluye a Palestina, donde el 3 de julio el portero Saleem Khader al-Ashqar se convirtió en el miembro 567 de la comunidad futbolística asesinado por las fuerzas israelíes en un genocidio que también ha mutilado a toda una generación de niños.

    Como era de esperar, la FIFA hizo caso omiso de su muerte. También ignoró el asesinato de Mohammed al-Wahidi, exprofesor de inglés del Comité Egipcio de Ayuda en Gaza, quien organizaba proyecciones del Mundial en la ciudad. Murió en un bombardeo israelí que además mató a dos hermanos de ocho y diez años, pocas horas antes del partido de octavos entre Egipto y Argentina.

    Esa matanza sin sentido solo sirvió para ilustrar trágicamente por qué el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, había acusado al mundo del fútbol de fallarle a todo un pueblo en vísperas de la derrota por 3-2 de su equipo en Atlanta.

    «Me gustaría decir que esto es una vergüenza para nosotros», declaró en la víspera del encuentro. «Es, en primer lugar, una vergüenza para quienes toman las decisiones y dejan atrás a seres humanos. Pero es una vergüenza para el mundo entero, no solo para el mundo árabe, una vergüenza para todos.

    Si alguien en el mundo no siente compasión por el pueblo palestino, entonces no es humano, sea árabe, europeo o estadounidense. En cualquier parte, incluso en Europa o Estados Unidos, si alguien lastima a un animal, vemos cómo se defienden sus derechos y todos reaccionan. Pero ya es normal oír que mueren dos o tres mil personas en un día por un misil.

    «Más allá de la religión… soy humano antes que árabe o cualquier otra cosa. Por eso propongo usar el fútbol como poder blando. Invito a los medios y a todos los deportistas, sin importar su origen, a enviar un mensaje unido.

    “Dejad en paz al pueblo palestino, dejad que exista, dejad que viva su propia vida”».

  • Trump InfantinoGetty Images

    PERDEDOR: La credibilidad de la FIFA

    La Copa del Mundo ya ha sido organizada por dictadores fascistas, juntas militares y quienes usan el deporte para encubrir sus fechorías; y, sin embargo, en 2026 la competición perdió toda credibilidad porque Infantino la hizo parecer de 1984.

    Trump, que ya tenía su “premio de la paz” antes del sorteo, impidió con sus prohibiciones de viaje que millones de personas, incluido el mejor árbitro de África, asistieran, burlándose de la promesa de Infantino de un torneo “inclusivo”.

    Cuando los periodistas preguntaron, se les ordenó «calmarse y relajarse», centrarse solo en el fútbol; pero ya era imposible, pues el partido pasó de dos tiempos a cuatro cuartos para aumentar la publicidad estadounidense.

    Pero eso palideció cuando Trump admitió que había pedido a Infantino revisar la roja a Folarin Balogun contra Bosnia y Herzegovina, tras horas de negaciones de la FIFA.

    El torneo no solo quedó mancillado; se convirtió en una gran mentira. Así que resultó apropiado que, tras la ridícula polémica de la «Spidercam» en el Noruega-Inglaterra, la FIFA nos ordenara ignorar lo que veían nuestros ojos y oían nuestros oídos. Fue la última instrucción de Infantino y allana su reelección sin oposición el año que viene.

    Por desgracia, el fútbol ya no es lo que era.