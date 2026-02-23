Goal.com
Weekend winners and losers GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Ganadores y perdedores del fútbol del fin de semana: Eberechi Eze, verdugo del Tottenham, vuelve a marcar; Cesc Fábregas rinde homenaje a Arsène Wenger en Como; y las esperanzas del Lens de ganar la Ligue 1 sufren un duro golpe

Se sospechaba que la lucha por el título de la Premier League estaba a punto de dar un giro muy dramático después de que el Manchester City se acercara a dos puntos de un Arsenal cada vez más nervioso el sábado. Sin embargo, los Gunners respondieron de la mejor manera posible al derrotar al Tottenham, su rival del norte de Londres, al día siguiente, manteniendo así sus opciones de conseguir su primer título desde 2004.

Mientras tanto, en Italia, el Inter reforzó su posición en lo más alto de la clasificación de la Serie A al ganar a domicilio al Lecce, mientras que sus inmediatos perseguidores tropezaron. Por su parte, el líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, ha reafirmado su supremacía en Alemania tras un reciente tropiezo, y Harry Kane y compañía cuentan ahora con ocho puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

Sin embargo, tenemos «nuevos» líderes tanto en Francia como en España, ya que el París Saint-Germain ha desbancado al Lens de la primera posición tras imponerse por 3-0 al Metz, mientras que el Barcelona ganó por el mismo marcador al Levante y aprovechó la sorprendente derrota del Real Madrid en Osasuna.

Pero, ¿quiénes han sido los grandes ganadores y perdedores de la jornada? Como siempre, GOAL está aquí para analizarlo todo...

  US Lecce v FC Internazionale - Serie A

    GANADOR: Inter

    A finales de año, solo cuatro puntos separaban a los cinco primeros equipos de la Serie A, por lo que parecía más probable que posible una épica carrera por el título. Sin embargo, menos de tres meses después, ya ha terminado, con el Inter ahora a 10 puntos de su rival más cercano, el AC Milan.

    Los nerazzurri habían presionado a sus rivales locales al vencer al Lecce por 2-0 el sábado gracias a los goles de Henrikh Mkhitaryan y Manuel Akanji en los últimos 15 minutos, y los rossoneri volvieron a fallar. Tras haber perdido dos puntos en casa ante el Como a mitad de semana, el equipo de Massimiliano Allegri cayó por 1-0 ante el Parma en San Siro.

    Por supuesto, aún quedan 12 jornadas y el Milan «recibirá» al Inter en el Derby della Madonnina del mes que viene. Sin embargo, incluso si el Milan encontrara el filo en ataque, es imposible que Cristian Chivu y compañía desperdicien el título, dado que han sumado la ridícula cifra de 40 puntos en los 14 partidos que han disputado desde que perdieron el último derbi en noviembre.

    Así que, aunque el Inter esté a punto de sufrir una vergonzosa eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bodo/Glimt, al menos afrontará el partido de vuelta del martes en San Siro con la tranquilidad de saber que el Scudetto ya está en el bolsillo.

  FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRID

    PERDEDOR: Real Madrid

    El Real Madrid tuvo que esforzarse muchísimo para recuperar el primer puesto de la Liga. Necesitó siete victorias consecutivas, cinco de ellas con Álvaro Arbeloa, para superar finalmente al vigente campeón, el Barcelona, el pasado fin de semana. Sin embargo, los blancos ya han vuelto al segundo puesto tras una preocupante derrota por 2-1 ante el Osasuna el sábado.

    Se podría argumentar que el Madrid tuvo un poco de mala suerte al perder en Pamplona, ya que el gol de la victoria de Raúl García llegó en el minuto 90, tras un mal pase de Dani Ceballos en su propio campo. Sin embargo, ese error no forzado resumió bastante bien el descuido generalizado del rendimiento de los visitantes.

    El Madrid estuvo especialmente flojo en defensa. Thibaut Courtois cometió el penalti que Ante Budimir convirtió en el primer gol, Raúl Asencio tuvo una actuación desastrosa en el centro de la defensa, mientras que el capitán Dani Carvajal fue sustituido a mitad de la segunda parte tras sufrir las acometidas del veloz Víctor Muñoz. Y no es que la entrada de Trent Alexander-Arnold en sustitución de Carvajal mejorara las cosas, ya que el ex lateral derecho del Liverpool no supo ver —y luego atajar— el peligro que se avecinaba antes del buen remate de García.

    Sin embargo, el Madrid no estuvo mucho mejor en ataque. Vinicius Jr. pudo haber destacado su calidad y carácter al marcar por tercer partido consecutivo de liga, pero Kylian Mbappé no parecía estar en plena forma. Arbeloa también admitió de forma reveladora que, con Federico Valverde sin aportar nada por la banda derecha —entre otras cosas porque tenía que bajar regularmente para ayudar al renqueante Carvajal—, el equipo blanco parecía desequilibrado, dada la afición de Mbappé por desplazarse hacia la banda izquierda.

    Está claro, pues, que, aunque el Barça tiene sus propios problemas, Arbeloa tendrá que trabajar mucho más para que el Madrid vuelva a encabezar la Liga.

  • GANADOR: Eberechi Eze

    Eberechi Eze no ha jugado tan bien, ni tan a menudo, como le hubiera gustado desde que se incorporó al Arsenal procedente del Crystal Palace el pasado agosto. Sin embargo, difícilmente se arrepentirá de su decisión de retirarse de un traspaso acordado con el Tottenham para fichar por el Emirates, y no solo porque esté involucrado en una lucha por el título en lugar de en una batalla por el descenso.

    Con su doblete en la victoria por 4-1 del Arsenal sobre su rival más odiado, Eze suma cinco goles en dos partidos contra los Spurs. Sorprendentemente, solo Robert Pires (siete en 11 partidos) y Emmanuel Adebayor (seis en siete) han marcado más goles para los Gunners en los derbis del norte de Londres de la Premier League.

    Así que, aunque Eze todavía tiene mucho trabajo por delante para ganarse un puesto fijo en el once inicial de Mikel Arteta, este aficionado del Arsenal desde niño ya se ha convertido en un héroe de culto para sus compañeros gunners.

  Chelsea v Burnley - Premier League

    PERDEDOR: Los jóvenes del Chelsea

    A falta de 11 partidos para terminar la temporada 2025-26, el Chelsea ya ha igualado su récord de tarjetas rojas en una sola temporada (ocho). Como buen hombre de la empresa, Liam Rosenior descartó inevitablemente la conexión bastante obvia entre la incesante indisciplina de los Blues y la insistencia del club en invertir únicamente en jugadores jóvenes.

    «No es culpa de la juventud», insistió el entrenador tras la expulsión de Wesley Fofana en el sorprendente empate 1-1 del sábado en casa ante el Burnley. «Se trata de evaluar a los jugadores e identificar a aquellos en los que se puede confiar en los momentos difíciles».

    Rosenior también afirmó: « Solo puedo hablar de mi experiencia con el grupo hasta ahora. Hasta hoy, nuestro historial disciplinario ha sido bueno».

    Sin embargo, Rosenior solo ha estado al mando durante seis partidos de liga y, como ha puesto de manifiesto la tarjeta roja de Fofana, la falta de compostura en los momentos clave es un problema recurrente que le está costando muy caro al Chelsea en la cada vez más intensa batalla con el Manchester United y el Liverpool por terminar entre los cinco primeros.

    Solo el West Ham ha perdido más puntos desde posiciones ganadoras esta temporada, y los Blues solo han conseguido ganar un partido en el que se han quedado con 10 hombres. Por lo tanto, aunque Rosenior no es responsable del problema, tiene que resolverlo, sobre todo porque su puesto podría depender de la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

  Juventus FC v Como 1907 - Serie A

    GANADOR: Cesc Fábregas

    La semana pasada dijimos que Cesc Fábregas es el entrenador joven más codiciado de Europa en este momento, y el español demostró exactamente por qué el sábado. Solo tres días después de dar la sorpresa al AC Milan —en todos los sentidos— al ayudar al Como a conseguir un empate 1-1 en San Siro, Fábregas puso de manifiesto las deficiencias de la Juventus de Luciano Spalletti durante la victoria por 2-0 en Turín, con el segundo gol de los visitantes, un hábil contraataque rematado por Maxence Caqueret, que provocó comparaciones con los grandes equipos del Arsenal de Arsène Wenger del pasado.

    «Es como un segundo padre para mí y, obviamente, trabajó mucho en las transiciones, en atacar los espacios, algo que es aún más importante en el fútbol moderno», declaró el excentrocampista del Arsenal, el Barcelona y el Chelsea a DAZN Italia tras liderar al Como en su primera victoria liguera a domicilio sobre los bianconeri en 75 años. «Aprendí mucho de él y quiero que mi equipo haga lo mismo.

    También intentamos jugar de una manera que dificultara las cosas a la Juve hoy. Mis chicos hicieron un gran partido y hicimos algo diferente a otros partidos, que fue marcar el segundo gol. Contra este tipo de talento y calidad, si no marcas el segundo gol, al final te remontan. Me gustó mucho que mi portero solo tuviera que hacer una parada en todo el partido, lo que significa que controlamos la situación».

    No hay duda de la opinión de Fábregas sobre el partido, y tampoco se puede negar que el Como, sexto clasificado, a cinco puntos del Roma, cuarto, y ya clasificado para las semifinales de la Coppa Italia, está en camino de clasificarse por primera vez para una competición europea.

    «No puedo decir que vayamos a por un objetivo u otro», añadió Fábregas. «No hay que olvidar que hace año y medio estábamos en la Serie B, así que tenemos que tomárnoslo con calma, paso a paso, construyendo una cultura y una identidad que nos lleve a ganar todos los partidos que podamos».

  FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MONACO

    PERDEDOR: Lente

    Después de permitirnos finalmente emocionarnos con la posibilidad de que el Lens ganara la Ligue 1, inmediatamente nos decepcionaron al permitir que el eterno campeón, el PSG, les arrebatara el primer puesto de la clasificación.

    Lo que más duele es que todo iba tan bien para el equipo de Pierre Sage en el Stade Bollaert-Delelis el sábado. Odsonne Eduouard abrió el marcador a los tres minutos de juego y Florian Thauvin continuó con su notable resurgimiento al duplicar la ventaja del equipo local a principios de la segunda parte.

    Sin embargo, el Lens quedó en estado de shock tras encajar tres goles en solo 10 minutos de la segunda parte, cuando el enrachado Folarin Balogun, el capitán del Mónaco Denis Zakaria y el suplente Ansu Fati se combinaron para darle la vuelta al partido.

    «La hemos fastidiado», admitió Sage. «Teníamos la victoria en nuestras manos, estábamos jugando bastante bien en la segunda parte, habíamos solucionado las cosas entre la primera y la segunda parte, y estábamos bastante concentrados en terminar el partido de esa manera. Los tres goles que encajamos fueron errores individuales y colectivos».

    Una capitulación tan impactante no iba a quedar impune por parte del PSG, sobre todo porque esa misma noche recibía al Metz, y los hombres de Luis Enrique se alejaron dos puntos con una fácil victoria por 3-0 sobre el colista de la Ligue 1.

    El reto ahora para un Lens conmocionado, y es uno grande, es mantenerse a tiro del PSG en las próximas cinco jornadas antes de recibir al triple ganador de la temporada pasada el mes que viene.

  Heart of Midlothian v Hibernian - William Hill Premiership

    GANADOR: Corazones

    Había un temor muy real de que la devastadora derrota por 4-2 ante el Rangers la semana pasada pudiera acabar con el Hearts, pero los hombres de Derek McInnes están claramente hechos de otra pasta, como demostraron al vencer al Falkirk por un estrecho margen en un tenso encuentro disputado el sábado en Tynecastle.

    «A veces, esas victorias por 1-0 son la base de cualquier éxito que pueda tener un equipo», declaró el entrenador tras el gol decisivo de Islam Chesnokov justo antes del descanso en Edimburgo. « Creo que la historia lo ha demostrado».

    Sin duda, encontrar la manera de ganar en esta fase de la temporada es de suma importancia, como lo demuestra el hecho de que ni el Celtic ni el Rangers, que se han repartido los últimos 40 títulos escoceses, lograron ganar este fin de semana.

    El Hibernian, rival ciudadano del Hearts, les hizo un gran favor al marcar el gol de la victoria en el minuto 87 en Celtic Park el domingo, mientras que el Rangers solo pudo conseguir un empate 2-2 en Livingston. La clasificación sigue estando ridículamente reñida, con el sorprendente líder a solo cuatro puntos del Rangers y seis por delante del Celtic, que tiene un partido menos. Sin embargo, a solo diez jornadas del final, está claro que el potente Hearts tiene muchas posibilidades de ganar lo que sería el primer título del club desde 1960.

  FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MARSEILLE

    PERDEDOR: Marsella

    Habib Beye no es ningún desconocido en Marsella. Incluso fue capitán del club durante los cuatro años que jugó en el Stade Velodrome.

    «Me siento preparado para la presión», declaró la semana pasada tras ser nombrado sucesor de Roberto De Zerbi como entrenador. «Si no quieres estar expuesto a esa presión, no vengas aquí. Pero no considero que el equipo esté enfermo. Solo es una cuestión de forma».

    Sin duda, De Zerbi no estaría de acuerdo. Consideraba que el equipo actual necesitaba más un psicólogo que un entrenador, y pudimos ver por qué en el primer partido de Beye al mando el viernes, en el que el Marsella cayó por 2-0 en Brest.

    Los visitantes, inexplicablemente apáticos, encajaron dos goles en la primera media hora y, aunque disfrutaron del 68 % de la posesión, hicieron muy poco con ella. Mason Greenwood puso el broche final a una noche verdaderamente miserable para el Marsella al fallar un penalti a diez minutos del final.

    Por lo tanto, Beye ya debería tener claro que el equipo está en mucho peor estado de lo que pensaba inicialmente. Es más, la presión sobre los jugadores no ha hecho más que aumentar después de que tanto el Lille como el Rennes se acercaran a tres puntos del Marsella, cuarto clasificado, en la lucha por una plaza en la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones de la próxima temporada.

    Por lo tanto, parece que el crucial partido del próximo fin de semana contra el Lyon, tercero en la clasificación, en el Velódromo podría decidir el destino de un equipo que lleva cuatro partidos sin ganar en la Ligue 1.

  • GANADOR: Ragnar Ache

    Todavía estamos en febrero, pero en lo que respecta al entrenador del Colonia, Lukas Kwasniok, Ragnar Ache ya tiene en el bolsillo el Premio Puskas de este año.

    «Ahora solo queda luchar por el segundo puesto», declaró el polaco tras ver a su número 9 marcar un impresionante gol de chilena en el empate 2-2 del sábado contra el Hoffenheim.

    Sin duda, fue un gol maravilloso, que incluso sorprendió al propio Ache.

    «Todo sucedió muy rápido», admitió el jugador de 27 años. «Fue un gran centro de Said [El Mala] y realmente no lo pensé. Simplemente dejé que mi cuerpo hiciera lo suyo. Entonces, entró así, sin más. Yo mismo casi no me lo puedo creer».

    No fue el único que se sorprendió, ya que su compañero Joel Schmied bromeó diciendo: «Apenas se mueve en los entrenamientos durante toda la semana y luego hace algo así, ¡es increíble!».

0