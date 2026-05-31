Ganadores y perdedores de la temporada europea 2025-26: desde la defensa del título de la Liga de Campeones por parte del PSG y el espectacular trío ofensivo del Bayern de Múnich hasta la desdicha de Arne Slot y el caos en el que se sumió el Real Madrid

Mikel Arteta admitió que, tras la final de la Liga de Campeones, predominaba el «dolor»; era comprensible. El Arsenal estuvo a punto de destronar al PSG en la tanda de penaltis, y el español reconoció que le costaría superar la derrota en Budapest.

Sin embargo, pronto el dolor se convertirá en orgullo, y no solo para sus jugadores. Aunque no lo admita en público, Arteta puede estar muy satisfecho de su trabajo en los últimos nueve meses, ya que esta temporada fue clave para él.

Tras cinco años sin títulos, el español necesitaba un trofeo y, pese a un abril angustioso que reavivó el fantasma del “fracaso en el momento decisivo”, llevó a los Gunners a su primer título de la Premier desde 2004.

No fue precisamente un espectáculo para «el deporte rey»: el Arsenal llevó el «ganar feo» a otro nivel con pérdidas de tiempo, simulaciones y una dependencia de las jugadas a balón parado para marcar. El 1-0 al Burnley, que sentenció la liga, lo ejemplifica: Raya y Trossard fingieron lesiones en los últimos segundos ante el penúltimo de la tabla, y el gol llegó de córner.

Thierry Henry admitió que el estilo cínico de Arteta no le impresionó, pero, como todo el que está vinculado al club, consideró que el fin justificaba los medios. La agonizante sequía de títulos ha terminado.

Se puede opinar sobre Arteta y sus métodos, y sobre el tiempo y dinero invertidos, pero merece respeto por convertir a los “especialistas en fracasar” en campeones. El proceso no fue bonito, pero sí eficaz.