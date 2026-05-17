Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
WSL Winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Ganadores y perdedores de la temporada 2025-26 de la WSL: Khadija Shaw y el Manchester City fueron imparables, el Chelsea debe reiniciar desde cero y el Manchester United afronta una decisión clave sobre el futuro de Marc Skinner

Winners & losers
WSL Serie Primavera
Manchester City Women
K. Shaw
V. Miedema
Chelsea FC Women
Manchester United Women
London City Lionesses
Liverpool FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Leicester City WFC
A. Jeglertz
M. Skinner
Women's football
FEATURES
G. Geyoro
G. Clinton
D. Vidosic

Al terminar la temporada de la Superliga Femenina el sábado, un equipo distinto al Chelsea ganó el título por primera vez en siete años, y las celebraciones del Manchester City cerraron un año lleno de sorpresas.

El primer título de las Cityzens en la WSL en diez años fue uno de los grandes momentos; desde temprano en la temporada quedó claro que el equipo de Andree Jeglertz dominaría la tabla. Otro fue el flojo desempeño del Chelsea, que había ganado los seis títulos anteriores y ahora parece necesitar una reconstrucción este verano.

Más allá de la pelea por el título, hubo muchas otras historias interesantes en la división. ¿Cómo le iría al London City Lionesses, con su gran poderío económico, en su primera temporada en la máxima categoría? ¿Serían la «sorpresa» de la 2025-26, o surgiría otro equipo? Tras un mercado de fichajes récord, ¿cómo se adaptarían las nuevas incorporaciones a la WSL? La incertidumbre era mayor en torno a las tres estrellas que firmaron traspasos de siete cifras.

Estas y otras preguntas han encontrado respuesta en los últimos nueve meses, y GOAL las resume a continuación: los ganadores y perdedores de la temporada 2025-26 de la WSL.

  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    GANADOR: Andree Jeglertz

    Cuando Jeglertz llegó a Mánchester el verano pasado, su prestigio estaba bastante bajo. A pesar de contar en su currículum con logros como una victoria en la Liga de Campeones y dos premios al Mejor Entrenador del Año en Suecia, el técnico de 54 años asumió el cargo en el Manchester City tras haber sufrido una gran decepción en la Eurocopa de 2025. Dirigía a la selección danesa, liderada por la estrella del Bayern de Múnich Pernille Harder, y no consiguió ningún punto, quedando eliminada en la fase de grupos.

    Sin embargo, su respuesta ha sido extraordinaria: al frente de un City que llevaba 10 años sin ganar la WSL y que aún sufría por el colapso de la campaña 2023-24, ha sabido guiar al equipo con una excelente gestión de jugadoras y un trabajo técnico impecable.

    Sus ajustes tácticos han sido clave: han liberado el talento de Vivianne Miedema y formado una pareja letal con Khadija Shaw, pieza fundamental de un ataque implacable. Su método, que combina una base sólida con libertad creativa, ha dado resultados excelentes.

    La gran incógnita es el futuro del equipo: con Shaw a punto de marcharse, los fichajes deberán ser precisos. Aun así, los aficionados del City pueden confiar en la capacidad de Jeglertz, quien ya ha demostrado su valía esta temporada.

    • Anuncios
  • Olivia McLoughlin Leicester Women 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Leicester City

    La destitución de la entrenadora Amandine Miquel por parte del Leicester City, solo diez días antes del inicio de la WSL, no auguraba nada bueno. Nueve meses después, ese presentimiento se confirmó: las Foxes lucharán por no descender ante el Charlton Athletic la próxima semana.

    Pese a las múltiples lesiones del curso anterior, Miquel había demostrado ser una de las entrenadoras emergentes más capaces al mantener al equipo a salvo con relativa comodidad. Su despido, justo al final de la pretemporada, pareció aún más extraño.

    Llegó Rick Passmoor, veterano con amplia trayectoria, aunque sin dirigir en la élite desde 2017. Comenzó con buenos resultados: venció al Liverpool y empató con el Everton, lo que le dio el cargo de forma permanente tras llegar como interino. Sin embargo, el Leicester no ha ganado en 2026: ha perdido los 11 partidos disputados y ocupa el último lugar de la WSL, con lo que se ve obligado a jugar la eliminatoria de descenso.

    La próxima semana viajarán a Londres para medirse al Charlton, y el descenso sería un golpe durísimo para un club que lleva desde 2021 en la élite y que además podría ver cómo su equipo masculino cae a la tercera división.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Khadija Shaw

    La última vez que el Manchester City peleó el título de la WSL, Shaw lo vio desde la banda. En la temporada 2023-24 marcó 21 goles en 18 partidos, pero una lesión en el pie la marginó de la recta final, cuando el City perdió la ventaja y el Chelsea se coló para ganar su quinto título consecutivo.

    La temporada pasada las lesiones volvieron a mermar al equipo; Shaw fue una de las muchas ausencias que impidieron al City pelear de nuevo por el título.

    Esta vez fue diferente: Shaw permaneció sana y guió al City a su primer título en 10 años, sumando su tercera Bota de Oro consecutiva con 21 goles en 22 partidos y la ansiada medalla de campeona.

    Sin embargo, su contrato en Manchester expira este verano y todo indica que se irá gratis al Chelsea. Es un duro golpe para un club que acaba de saborear un gran éxito, y uno se pregunta qué obstáculos en las negociaciones impiden que el City ofrezca a la que quizá sea la mejor delantera del planeta la renovación que desea, sobre todo cuando todos los informes sugieren que ella quiere quedarse.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    PERDEDOR: Marc Skinner

    La temporada del Manchester United genera optimismo: debutó en la Liga de Campeones llegando a cuartos y volvió a una gran final de copa. Los fichajes de Jess Park y Julia Zigiotti Olme han sido un acierto.

    Sin embargo, en la WSL el curso ha sido decepcionante. El equipo de Marc Skinner empezó fuerte, invicto en los primeros siete partidos, pero la falta de profundidad se notó en noviembre ante el doble compromiso de liga y Champions.

    La limitada inversión inicial se notó, aunque el club intentó corregirla en enero con fichajes que, sobre el papel, parecían acertados pero no han tenido el impacto esperado. El hecho de que Ellen Wangerheim juegue frecuentemente en la banda, pese a ser delantera centro, y la falta de rendimiento de la goleadora Lea Schuller han generado interrogantes sobre las decisiones de Skinner.

    Se esperaba que la visita al Chelsea en la última jornada fuera decisiva para la última plaza de la Liga de Campeones, pero el United solo ganó uno de sus cinco partidos previos en la WSL y quedó fuera de Europa.

    La sequía de triunfos ligueros ante los cinco primeros, sumada a los malos resultados contra West Ham y Brighton en el tramo final, ha aumentado el malestar de la afición y la presión sobre Skinner, mientras el club evalúa una temporada de altibajos.

    El club ha respaldado a Skinner, cuyo contrato llega hasta 2027 con opción a prórroga, pero los altibajos de la temporada invitan a la reflexión.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    GANADORA: Vivianne Miedema

    Vivianne Miedema ha vuelto. Tras una grave lesión de ligamento cruzado anterior a finales de 2022 y varias intervenciones quirúrgicas, la máxima goleadora de la WSL ha superado otros problemas físicos. Las sucesivas operaciones de rodilla y otras lesiones menores han frenado su regreso al nivel que la consagra como una de las mejores del mundo. Esta temporada, sin embargo, la holandesa ha alcanzado diez goles y diez titularidades en la WSL por primera vez desde 2021-22, y ha sido clave en el título del Manchester City.

    Solo Shaw y Alessia Russo han participado en más goles esta campaña que Miedema, quien además suma cinco asistencias. Su entendimiento con Shaw, atacando en pareja desde el centro, ha destrozado a muchos rivales.

    Lo agridulce es que podría ser la única temporada completa de la dupla, pues Shaw parece dispuesta a marcharse. Será interesante ver cómo se adapta Jeglertz. ¿Miedema pasará a ser la ‘9’? ¿O fichará el club otra delantera para que ella siga brillando como ‘10’?

    En cualquier caso, lo positivo es que la holandesa ha recuperado su mejor nivel, un baluarte para las nuevas campeonas de la WSL.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    PERDEDOR: Chelsea

    Hace un año el Chelsea parecía imparable: las Blues terminaron invictas la liga, ganaron la Copa de la Liga, la FA Cup y la WSL, con 22 partidos sin perder. Por eso, la actual temporada ha sido una gran decepción.

    Tras seis títulos ligueros seguidos, era lógico que la racha acabara, pero, como dijo la vicecapitana Erin Cuthbert, «eso no lo hace menos doloroso».

    Las lesiones han sido constantes y la ausencia de fichajes en enero, sumada a la partida de Macario y Reiten a la NWSL, redujo aún más la profundidad de la plantilla.

    Ahora le espera un verano clave: Millie Bright se retiró, Macario y Reiten se marcharon y varias jugadoras, entre ellas Sam Kerr y Lucy Bronze, acaban contrato. Es el momento ideal para que Bompastor deje su huella y moldee el equipo a su imagen.

    Acierto en los fichajes será clave para que el Chelsea regrese a lo más alto de la WSL. Ganar la Copa de la Liga es un bálsamo, pero la forma en que las Blues encajaron dos goles en los últimos cinco minutos de la semifinal de la FA Cup ante el Man City resume el trabajo que Bompastor tiene por delante para devolver al equipo a su sitio.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    GANADOR: Tottenham

    El Tottenham parece haber recuperado el camino del éxito. En su primera temporada, el exayudante del Manchester United, Martin Ho, ha llevado a las Spurs a su mejor campaña en la WSL: igualaron el mejor puesto (quintas) y batieron el récord de puntos.

    No es la primera vez: hace dos temporadas Robert Vilahamn los llevó al sexto puesto y a la final de la FA Cup, pero al año siguiente cayeron al undécimo lugar y él fue destituido.

    ¿Qué cambia con Ho? La próxima temporada aclarará más, pero este Tottenham ha mostrado mayor consistencia ante rivales inferiores y más peligro frente a los de arriba, aunque los resultados no siempre lo muestren. Además, el club sufrió la Copa de Asia: perdió a sus dos centrales titulares y, luego, a Clare Hunt por lesión.

    A esto se suma el buen aporte de los cuatro fichajes de enero —seis en total, todos sub-24—, lo que alimenta el optimismo de que los Spurs puedan seguir creciendo en lugar de caer como hace un año.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Grace Geyoro

    Las cifras de traspaso en el fútbol femenino se dispararon el verano pasado. Tras los 1 millones de dólares pagados por Naomi Girma en enero de 2025 y los 1 millones de libras por Olivia Smith meses después, llegaron los primeros traspasos de siete cifras por Lizbeth Ovalle y Alyssa Thompson. Pero el traspaso que batió todos los récords fue el de Grace Geyoro al London City Lionesses el último día de mercado: llegó procedente del París Saint-Germain en una operación valorada como la más cara del mundo.

    Antes se la había relacionado con el Chelsea, así que llegó a otro rincón de Londres como una estrella mundial. En 11 temporadas con el PSG y ocho años con Francia había demostrado su calidad hasta convertirse en capitana.

    Por eso sorprende que la centrocampista de 28 años aún no haya dejado huella en la WSL. El London City no peleó por el título, pero el recién ascendido se mantuvo cómodo en la zona media de la tabla. Aun así, los momentos destacados de Geyoro fueron escasos: un gol y ninguna asistencia en 19 partidos.

    Es su primera experiencia fuera de Francia, y eso implica adaptarse a un nuevo idioma, cultura y estilo de juego. Aun así, resulta difícil pasar por alto el bajo perfil de la primera temporada en la WSL de la futbolista más cara de la historia.

  • Dario Vidosic Brighton 2025-26Getty Images

    GANADOR: Dario Vidosic

    Tras mostrar su potencial la temporada pasada, el Brighton ha dado un paso más este curso, en el segundo año de Dario Vidosic. Desde principios de año todo ha encajado para los Seagulls, lo que ha ilusionado a la afición, que confía en una trayectoria ascendente la próxima temporada.

    Los últimos seis partidos lo confirman: Vencieron al Arsenal en cuartos de la FA Cup, derrotaron 3-2 al campeón Manchester City, arrancaron un empate en Old Trafford en el 94’, frenaron al Arsenal con otro empate, remontaron 2-0 al Liverpool en semifinales y cayeron de forma dramática ante los Spurs en la última jornada.

    «Hemos tenido actuaciones realmente buenas durante toda la temporada, pero quizá no hemos conseguido los resultados que nos merecíamos», declaró Fran Kirby, exinternacional inglesa clave en el proyecto del Brighton, al Argus durante esa racha. «Todo está encajando en cuanto al estilo que queremos jugar, la forma en que jugamos y la cultura del grupo».

    Aun así, hay margen de mejora, y el mercado de fichajes promete, dado el buen ojo del club. La 2026-27 se presenta ilusionante, con la final de la FA Cup aún por disputar.

  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Grace Clinton

    El último día de fichajes, en septiembre, el Manchester United y el Manchester City cerraron un sorpresivo intercambio: el United recibió más dinero por Grace Clinton de lo que pagó por Jess Park. Los Red Devils recibieron más dinero por Grace Clinton del que pagaron por Jess Park, pero la operación parecía ir contra las necesidades del United. El equipo pedía más profundidad de plantilla para su debut en la fase regular de la Liga de Campeones. Un traspaso de «una entra, otra sale» no era la solución, aunque Park fuera una buena jugadora.

    Sin embargo, casi un año después, aunque ese argumento sigue siendo válido y la falta de profundidad afectó al United esta temporada, fue Park quien salió ganando. Clinton, tras dos años de revelación con la selección inglesa, ha tenido una temporada para olvidar.

    Llegó con una lesión, sufrió otras y apenas ha podido entrar en el once de Jeglertz. Además, la ausencia de competición europea redujo las oportunidades de rotación. Terminar la WSL con solo dos titularidades es una gran decepción para ella.

    ¿Qué pasará la próxima temporada? Se espera que sea distinta: Jeglertz la quería y la Liga de Campeones aumentará los partidos, siempre que ella logre mantenerse en forma. El fichaje aún puede ser un éxito, pero este primer año ha sido duro.