El primer título de las Cityzens en la WSL en diez años fue uno de los grandes momentos; desde temprano en la temporada quedó claro que el equipo de Andree Jeglertz dominaría la tabla. Otro fue el flojo desempeño del Chelsea, que había ganado los seis títulos anteriores y ahora parece necesitar una reconstrucción este verano.

Más allá de la pelea por el título, hubo muchas otras historias interesantes en la división. ¿Cómo le iría al London City Lionesses, con su gran poderío económico, en su primera temporada en la máxima categoría? ¿Serían la «sorpresa» de la 2025-26, o surgiría otro equipo? Tras un mercado de fichajes récord, ¿cómo se adaptarían las nuevas incorporaciones a la WSL? La incertidumbre era mayor en torno a las tres estrellas que firmaron traspasos de siete cifras.

Estas y otras preguntas han encontrado respuesta en los últimos nueve meses, y GOAL las resume a continuación: los ganadores y perdedores de la temporada 2025-26 de la WSL.