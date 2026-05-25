Ganadores y perdedores de la temporada 2025-26 de la Premier League: Mikel Arteta y Bruno Fernandes muestran su potencial, mientras que los responsables del Liverpool y el Chelsea deben explicar lo sucedido

Slot podría considerarse un «ganador», pues sigue como entrenador del Liverpool. A pesar de dirigir una de las peores defensas del título en la historia de la Premier, el neerlandés terminó la temporada pese a las críticas de Mohamed Salah al estilo de juego y al deterioro del vestuario.

Aunque los directivos aún lo respaldan, el empate de mayo contra el Chelsea en Anfield mostró que la afición ha perdido la fe en el técnico que un año antes les dio el vigésimo título liguero. Ya coreaban el nombre de Xabi Alonso tras la humillante eliminación en la FA Cup frente al Manchester City, y ¿quién podía culparlos?

Basta ya de sus excusas y de su incapacidad para corregir la defensa, el centro del campo y la falta de gol, problemas que casi dejan al equipo fuera de la Champions.

Los hinchas no culpan solo a Slot; saben que no es el único responsable del retroceso de los Reds.

El director ejecutivo de fútbol de Fenway Sports Group (FSG), Michael Edwards, y el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, lideraron la juerga de fichajes de 450 millones de libras del verano que debilitó al equipo más fuerte de Inglaterra. De los diez fichajes, solo Hugo Ekitike ha brillado, aunque una lesión de Aquiles pone en duda su futuro.

Florian Wirtz, fichado por 100 millones de libras, ha mostrado destellos de su clase, pero ha decepcionado con frecuencia; Giorgi Mamardashvili no parece una mejora respecto a Caoimhin Kelleher, y mucho menos respecto a Alisson Becker; Jeremie Frimpong ha tenido problemas para recuperar la forma y el estado físico, mientras que Alexander Isak, el fichaje más caro de la historia del fútbol británico, se perfila como uno de los mayores fracasos del deporte.

La próxima temporada será decisiva para Slot, Edwards y Hughes, cuyos contratos vencen en 2027. De momento, la afición no quiere renovaciones.