Ganadores y perdedores de la MLS: Timo Werner impulsa a San José Earthquakes, Kevin Denkey vuelve a brillar y crece la preocupación por el Inter Miami de Lionel Messi

¿Qué pasa con el Inter Miami? Han sido días extraños en el sur de Florida. Javier Mascherano se marchó sin ceremonias y los Herons aún no tienen un plan de sucesión claro. Su director deportivo ahora es el entrenador, y no hay indicios de que llegue otro pronto. En la cancha, los resultados son irregulares, como mostró el 1-1 ante New England Revolution el sábado.

No todo es malo: Timo Werner marca goles con San José, Kevin Denkey brilla en Cincinnati y Tata Martino salvó su puesto con Atlanta.

Montreal podría recuperar la forma, mientras los New York Red Bulls siguen estancados. Todo es caos, absurdo y, a su manera, perfecto.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otro apasionante fin de semana en la MLS...