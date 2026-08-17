Empezamos con San Diego FC. Está siendo un año bastante miserable para el equipo del sur de California, que acabó primero en la Conferencia Oeste y firmó una larga trayectoria en los playoffs en su temporada inaugural. Desde entonces, casi todo ha salido mal. El fútbol no ha terminado de encajar y existe una posibilidad real de que San Diego se quede fuera de los playoffs. Eso supondría un desplome inmenso tras el éxito del año pasado.

Últimamente, sin embargo, ha habido señales de vida. El fútbol tiene mejor pinta. Los errores que habían descarrilado su temporada se han vuelto menos frecuentes. El ambiente es bueno. Y el sábado por la noche, todo culminó con una gran victoria sobre LAFC.

En otros lugares, hubo cosas no tan buenas. Michael Bradley tuvo un inicio realmente maravilloso en su etapa como entrenador de los Red Bulls. Sin embargo, la luna de miel se ha terminado y su equipo concede demasiado. Tampoco va exactamente de maravilla para LAFC, que aún puede ganar el Oeste, pero se enfrenta a una protesta de aficionados en Change.org por Marc Dos Santos. También hay que hablar de Inter Miami, que está claramente en una encrucijada y fue vapuleado por Nashville SC.

GOAL repasa los principales resultados y a los ganadores y perdedores del fin de semana...







