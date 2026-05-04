¿Orlando City SC e Inter Miami son un derbi? Suena forzado. No hay mucha tensión ni rencor. Si se odian, no lo demuestran. Este partido necesitaba un clásico, algo de qué hablar. Pues llegó uno de los mayores colapsos de la historia de la temporada regular de la MLS: Miami ganaba 3-0 y parecía sentenciar.

Sin embargo, Orlando respondió con cuatro tantos consecutivos y selló un 4-3 histórico en el nuevo estadio de Miami. Messi y compañía evitaron el desastre por poco.

Además, Evander recordó por qué figura en la lucha por el MVP con una gran actuación para Cincy, mientras que Cristian Roldán tuvo un partido para olvidar y mostró por qué sigue en la cuerda floja con la selección. Por último, Henrik Rydstrom evidenció lo difícil que es suceder a una leyenda del club.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otro fin de semana apasionante en la Major League Soccer...