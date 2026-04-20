Don Garber lo llamó «un día memorable para el fútbol en Colorado».

Y no le faltaba razón: el Empower Field, hogar de los Denver Broncos, recibió a 75 584 espectadores que abarrotaron las gradas para ver a los Rapids frente al Inter Miami. Fue la segunda mejor asistencia en la historia de la liga, un espectáculo impresionante.

Al final fue el día de Messi: Colorado jugó bien, Miami un poco mejor y el argentino marcó el gol de la victoria. No fue el resultado que la afición local deseaba, pero el partido fue excelente. Y eso no fue todo.

Y no fue el único buen partido de la MLS: el fin de semana fue una fiesta de goles. Más de la mitad de los encuentros superaron los tres tantos y seis llegaron a cinco o más. Fue, como mínimo, entretenido. Así de intensa fue la Jornada 8.

GOAL repasa una jornada de goles en la Major League Soccer...