Ganadores y perdedores de la MLS: Evander se disculpa por marcar goles de la victoria, Kai Wagner está de vuelta y San Diego FC no aprende la lección

La MLS ha encontrado en Larry Berg al sucesor de Don Garber, pero por ahora el foco sigue estando en el terreno de juego. ¿La señal más clara de ello? Lionel Messi vuelve a jugar al fútbol. El parón por el Mundial ha terminado oficialmente. La gran estrella está de vuelta. Es hora de ponerse serios otra vez.

Inter Miami no recibió del todo ese mensaje. Las Garzas sufrieron contra el Columbus Crew y se libraron en un tibio empate 2-2 en casa.

En otros lugares, hubo buenas noticias para el Philadelphia Union, que descubrió que tener un lateral izquierdo capaz de poner centros puede traducirse en más ocasiones creadas, ¿quién lo iba a decir? Y luego está Evander, que sigue siendo muy bueno golpeando muy fuerte el balón para mandarlo al fondo de la red.

En líneas generales, fue un buen espectáculo. Es una pena, realmente, que la Leagues Cup vaya ahora a frenar el impulso de la liga. Aun así, seguro que volverá.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otra apasionante semana de acción en la MLS...