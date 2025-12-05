Ganadores y perdedores del sorteo del Mundial 2026: Francia enfrenta pruebas tempranas mientras que los peores temores de los fanáticos de Escocia se cumplen, ¡pero Estados Unidos debe estar encantado!

Las cosas están mejorando de repente para el entrenador de EE. UU., Mauricio Pochettino. El argentino recibió muchas críticas durante un comienzo difícil en su mandato que incluyó algunas derrotas desesperadamente decepcionantes y señales muy preocupantes de una relación tensa con 'Capitán América' Christian Pulisic. Sin embargo, después de una racha de cinco partidos sin derrota, incluida una demolición 5-1 de Uruguay lograda sin algunos de sus jugadores más talentosos, Pochettino ahora estará muy seguro de evitar una salida temprana en la Copa del Mundo del próximo verano.

A decir verdad, no hay absolutamente ninguna razón por la que los coanfitriones no puedan avanzar como ganadores del Grupo D porque el sorteo no podría haberles ido mucho mejor: Australia estaba entre los equipos más débiles en el Bombo Dos, Paraguay terminó sexto en CONMEBOL y, al igual que los Socceroos, tienen problemas para marcar goles; mientras que Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo eran el grupo más débil de los emparejamientos de repesca de la UEFA.

Considerando todo, una primera aparición en los cuartos de final de la Copa del Mundo desde 2002 es una posibilidad distinta para los estadounidenses si Pochettino puede mantener el impulso que ha acumulado en los últimos meses.