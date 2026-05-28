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Gabriel Jesús está abierto a fichar por otro club de la Premier League debido a su falta de minutos en el Arsenal
Jesús está valorando sus opciones en la Premier League
El delantero del Arsenal, Jesús, quiere seguir en la Premier League la próxima temporada, aunque eso implique dejar el Emirates Stadium. Su objetivo es cumplir su contrato con los Gunners, vigente hasta 2027, pero su actual situación con Mikel Arteta le ha llevado a replantearse el futuro.
Según ESPN, el jugador de 29 años no descarta fichar por otro club de la máxima categoría inglesa en busca de minutos. Tras una temporada con poca participación, el exjugador del Manchester City prioriza un puesto donde vuelva a ser el eje del ataque.
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Recuperación y rotación en el Emirates
Jesús ha tenido una dura batalla desde su regreso tras una larga lesión. Ha marcado seis goles en 27 partidos con el Arsenal desde diciembre, después de 11 meses fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior. Su irregularidad y las dudas sobre su estado físico le han restado protagonismo en el equipo de Arteta.
El delantero ha expresado su cariño por sus raíces y ha dicho que le gustaría volver algún día al Palmeiras, el club de su infancia, aunque por ahora prioriza afianzarse en Europa.
A la caza del récord goleador de Firmino
Jesús quiere quedarse en Inglaterra para hacer historia: solo le faltan cuatro goles para ser el máximo goleador brasileño de la Premier League, récord que ahora tiene Roberto Firmino, con 82 tantos.
Tras nueve temporadas en la liga, Jesús está decidido a superarlo. Seguir en un grande le acercaría a la marca y a consolidar su legado como uno de los sudamericanos más exitosos del campeonato.
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Ciudadanía británica y condición de nativo
Además de las ventajas deportivas de seguir en el Reino Unido, Jesús obtiene beneficios administrativos clave al permanecer en la Premier League. Continuar en Inglaterra le permitirá obtener la ciudadanía británica antes de fin de año, un logro relevante para él y para sus futuros empleadores.
Esa condición le permitiría inscribirse como jugador de la cantera, un estatus muy valorado por los clubes de la Premier League que les da más flexibilidad a la hora de conformar sus plantillas. Para Jesús, es un incentivo más para buscar un nuevo proyecto en la misma liga en lugar de marcharse al extranjero.