Fuentes: Zavier Gozo se acerca a un traspaso de 15 millones de dólares al Crystal Palace mientras la estrella del USMNT y del Real Salt Lake está cada vez más cerca de fichar por la Premier League

GOAL puede confirmar que el Palace está cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Gozo, al que se ha vinculado durante meses con un gran salto a Europa. Gozo ya había expresado a principios de este año su deseo de mudarse a Europa y había despertado el interés de varios grandes clubes, entre ellos el Ajax y el Mónaco, además de algunos movimientos de última hora por parte de otros equipos. Sin embargo, fuentes dijeron a GOAL a principios de este año que el Real Salt Lake prefería retener a su estrella hasta el final de la temporada y solo la vendería por el precio adecuado, uno que probablemente dejaría fuera de la carrera a la mayoría de los clubes que no fueran de la Premier League. Varios estaban interesados, con el Aston Villa entre los cuatro equipos de la Premier League que fueron a por el extremo, puede confirmar GOAL .

Ese precio es finalmente de alrededor de 15 millones de dólares, y el equipo es el Palace. Fuentes cuentan a GOAL que se espera que el acuerdo quede cerrado en las próximas 24 horas y que Gozo pase reconocimiento médico con el Palace esta semana antes de su gran salto a la Premier League.

La noticia del interés del Palace en Gozo fue adelantada por The Athletic.