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Fuentes: El traspaso de Ricardo Pepi al Fulham, por valor de 42 millones de dólares, queda en suspenso, pero el acuerdo no se ha descartado tras el estancamiento de las negociaciones con el PSV
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¿Qué pasó?
El PSV y el Fulham acordaron esta semana las condiciones generales del traspaso, y el acuerdo alcanzado estaba lo suficientemente avanzado como para que Pepi se sometiera a las pruebas médicas en Inglaterra. Sin embargo, surgieron desacuerdos sobre algunos detalles en la recta final. El escollo radicaba en si el acuerdo se cerraría ahora o en verano, tras el Mundial.
Fuentes cercanas a GOAL afirman, sin embargo, que el acuerdo no está totalmente descartado y que ambos clubes podrían retomar las negociaciones en una fecha posterior.
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Lo que se dijo
El director deportivo del PSV y excentrocampista de la selección estadounidense, Earnie Stewart, habló el sábado sobre el acuerdo y afirmó que, en realidad, todo se reducía a ese último detalle.
«Al final, no se llegó a un acuerdo sobre el momento en que se transferiría la responsabilidad sobre el jugador», dijo Stewart. «Ya estábamos en conversaciones con el Fulham durante el parón invernal, cuando ellos hicieron su movimiento justo antes de que se cerrara el mercado de fichajes. En ese momento, ya no podíamos traer a un sustituto, por lo que el traspaso no pudo llevarse a cabo. Pero una semana después, reanudamos las conversaciones y el proceso volvió a ponerse en marcha.
«La cuestión de la responsabilidad sobre el jugador fue un detalle muy importante en todo momento. Nos acercamos un poco en ese aspecto, pero al final seguíamos estando demasiado lejos».
Añadió: «Ricardo tenía muchas ganas de este fichaje. Es una situación frustrante, sobre todo para Ricardo. Por supuesto, estamos contentos de mantener a un buen delantero en el club... [El entrenador del PSV] Peter [Bosz] tendrá que hablar con él, pero conociendo a Ricardo, no le afectará. No le guarda rencor al PSV».
Stewart también dejó abierta la posibilidad de un acuerdo, afirmando que no podía descartar que las negociaciones se reanudaran en el futuro.
«Eso es algo que nunca se debe hacer», dijo. «Si un jugador puede hacer un buen fichaje y también es bueno para el club, entonces lo haremos».
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Pepi sigue en buena forma
Pepi ha vuelto a destacar en el PSV, con 13 goles en 27 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada. Sin embargo, ha tenido que lidiar con problemas de lesiones en cada una de las dos últimas temporadas; la lesión de este año ha sido una fractura de brazo que sufrió en enero. Desde entonces ha regresado y ha marcado dos goles en cuatro partidos desde que volvió a saltar al campo en febrero.
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¿Y ahora qué?
Pepi y el PSV, que lideran la Eredivisie con 16 puntos de ventaja, tienen un último partido antes del parón internacional: el domingo se enfrentarán al Telstar. Después, Pepi viajará a Estados Unidos para disputar los amistosos de la selección estadounidense contra Bélgica y Portugal.
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