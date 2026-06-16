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Bob Bradley GFXGOAL

Traducido por

«Fue un dominio absoluto»: el exseleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Bob Bradley, analiza el primer partido del Mundial, reflexiona sobre su relación con Mo Salah y habla de su futuro como entrenador

FEATURES
USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
F. Balogun
W. McKennie
C. Pulisic
B. Bradley
M. Bradley

El exseleccionador de Estados Unidos, Bob Bradley, habla con GOAL sobre la victoria de su equipo en el debut mundialista, su relación con Mo Salah, sus recuerdos de 2010 y su deseo de volver a entrenar.

Al repasar su trayectoria como entrenador, Bob Bradley recuerda una anécdota.

Su carrera lo llevó de Nueva Jersey a la selección masculina de Estados Unidos, de Egipto a la Premier League —donde se convirtió en el primer estadounidense en entrenar en la máxima categoría del fútbol inglés— y de los inicios del LAFC a varias etapas en el fútbol internacional. Pero la anécdota que recuerda no es sobre un partido o un título; es un encuentro reciente con un exjugador que entrenó al inicio de su carrera y que luego vio llegar a la cima.

«Hoy es el cumpleaños de Mo Salah», cuenta Bradley a GOAL este lunes. «Y ellos [Egipto] están a punto de enfrentarse a Bélgica en Seattle. Le envié un pequeño mensaje a Mo esta mañana, sin esperar respuesta alguna. E inmediatamente, recibí un mensaje de respuesta».

Cuando Bradley dirigía Egipto, Salah era un joven extremo del Al-Mokawloon y recibió de él su primera convocatoria. Aquella orientación inicial impulsó una carrera que luego lo convertiría en un icono mundial con el Liverpool.

“Reflexionar sobre el trabajo con él, ver lo que ha logrado y saber que compartimos una visión común de todo lo que invertimos en ello”, explica Bradley. “Me aparté pronto de su carrera y lo vi avanzar hasta llegar al Liverpool y explotar.

«Me emociona que los jugadores con los que trabajé mantengan una conexión y valoren el trabajo conjunto, y siempre me alegra verlos triunfar».

Esas conexiones alimentan su deseo de seguir entrenando. También menciona el vínculo que mantiene con los jugadores de la selección estadounidense que disputó el Mundial de 2010. A sus 68 años, Bradley sigue apasionado por guiar y desarrollar el talento.

El exseleccionador, que dirigió al Stabæk Fotball noruego en 2024, admite que quiere volver a entrenar.

«Estoy ilusionado y motivado por encontrar el próximo reto adecuado», afirma. «A lo largo de los años, he demostrado mi capacidad para involucrar a las personas que me rodean, para plantearles retos, para dirigir debates, para formar un equipo, para ayudar a desarrollar jugadores realmente buenos y para crear equipos emocionantes, divertidos y competitivos. Llevo mucho tiempo haciéndolo, y sigo creyendo que se me da muy bien; estoy deseando encontrar el próximo proyecto adecuado».

Bradley habló con GOAL en «Coaches Corner», serie mundialista que reúne a los exseleccionadores de Estados Unidos Gregg Berhalter, Bruce Arena y él mismo para ofrecer análisis tácticos y conversaciones sinceras. La serie se transmite en el canal de YouTube de FanDuel.

En la última GOAL Convo, habló de lo que le gustó de la victoria 4-1 de Estados Unidos el viernes, de lo que aún se puede mejorar y de cómo sería enfrentarse tácticamente a su hijo, Michael Bradley, en su primer año como entrenador de los New York Red Bulls.

NOTA: Las respuestas se han editado para mayor brevedad y claridad.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SOBRE LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DE ESTADOS UNIDOS FRENTE A PARAGUAY

    GOAL:Como exseleccionador, ¿qué te pareció la actuación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Paraguay?

    BRADLEY: Estuve en el partido y, en pocas palabras, fue la forma perfecta de empezar un Mundial. Desde el principio, los regates de Christian [Pulisic], la movilidad de Weston [McKennie] y, a medida que avanzaba el partido, las posiciones de [Malik] Tillman y [Folarin] Balogun mostraron gran coordinación y velocidad. La primera parte fue realmente buena.

    Si el rival presiona y, en la primera vez que alguien se adelanta, nuestros jugadores lo superan, y eso se repite, la presión desaparece. Paraguay no pudo acercarse y se replegó. Creamos espacios y el primer tiempo fue fantástico. Fue un dominio absoluto.

    GOAL:Al analizar ese partido, ¿cuánto influyó el hecho de que fuera el primer partido de Estados Unidos en casa en un Mundial en décadas y la adrenalina que eso conlleva, frente a la táctica o simplemente a ciertos aspectos del juego?

    BRADLEY: La afición ayudó, pero Mauricio Pochettino colocó a cada jugador en el sitio correcto. Desde el inicio quedó claro que el once funcionaba. En el medio campo, McKennie brilló un poco más adelantado, donde puede presionar y correr.

    Había espacios enormes por las bandas. Los centrales de Paraguay se mantuvieron muy juntos, casi pegados, y la distancia con los laterales era enorme. No pudieron responder a nuestro movimiento coordinado; no sabían qué hacer.

    Los centrales paraguayos no querían ceder terreno, los centrocampistas dudaban si avanzar, y así los presionamos a gran velocidad. Físicamente somos un equipo muy fuerte; si miramos a los jugadores que tenemos en el campo, en términos de capacidad atlética, velocidad y potencia, contamos con un grupo realmente bueno.

    • Anuncios
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    EL IMPRESIONANTE DEBUT DE BALOGUN EN EL MUNDIAL

    GOAL:Algunos dicen que la actuación de Balogun fue la mejor de un delantero estadounidense en un partido del Mundial. ¿Estás de acuerdo?

    BRADLEY: Ahora se discute mucho sobre quién es el mejor en comparación con otros años, y yo me he mantenido al margen. Yo juzgo lo que veo, y cuando llegó a este Mundial, sentí que dejaría huella; estaba en excelente forma. Es un auténtico goleador, y lo demostró desde el principio.

    Además de su olfato en el área, ha sido clave en la presión alta y nos ha dado superioridad numérica en el centro del campo. Cuando proyectamos el juego por las bandas y el balón regresa al centro, o cuando atacamos en diagonal y generamos superioridad numérica, podemos combinar, aprovechar el desmarque del tercer hombre y encontrar espacios para pasar. Y, al perder el balón, todos estamos bien posicionados para recuperarlo de inmediato con la contrapresión. Balogun, una vez más, fue fundamental en todo eso.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Áreas de mejora para la selección masculina de fútbol de EE. UU.

    GOAL: Aunque se gane, siempre hay cosas que mejorar. ¿En qué debe centrarse el equipo para el partido contra Australia?

    BRADLEY: Me lo han preguntado muchas veces tras los amistosos contra Senegal y Alemania, y es cierto que la defensa preocupa. A veces los cuatro defensas no se coordinan bien: «¿Debo marcar a un jugador o cubrir a otro?».

    Los rivales lanzaban jugadores desde la segunda línea y, a veces, nosotros estábamos distraídos y mal posicionados. En la zaga, algunos se quedaban mirando el balón en vez de marcar. Paraguay no nos puso a prueba en eso.

    Aun así, el gol encajado fue más un tropiezo puntual: llegó tras un lanzamiento de falta lejano del portero y Chris Richards se quedó en el lado equivocado tras arriesgar. Cuando Tim Weah intentó cubrirlo, su estirada con la izquierda complicó a Freeman, quien no llegó a tiempo para ayudar.

    Así que los entrenadores vemos todo eso. Después de una victoria importante, no quieres aguarnos la fiesta esa noche, pero al día siguiente te pones a corregir detalles. Tras la victoria de Australia 2-0 ante Turquía, el mensaje es claro: será un rival difícil.

    GOAL: Aún es pronto, pero tras ver la actuación del viernes, ¿qué esperas de este grupo a lo largo del torneo?

    BRADLEY: Mantener el impulso, pasar la fase de grupos, quedar primeros, hacer un buen partido en dieciseisavos y llegar lo más lejos posible.

    GOAL:Me gusta esa respuesta prudente, entrenador [risas].

    BRADLEY: Volvamos a 2010, cuando dirigía al equipo. Sentíamos que podíamos hacer algo especial y, tras pasar la fase de grupos, todos nos centramos en nuestro objetivo. Había un compromiso real con lo que representábamos. Lo demostramos, pero en el partido ante Ghana nos eliminó la prórroga y quedamos con la sensación de haber podido lograr más.

    ¿Teníamos un objetivo concreto? Queríamos ser un equipo muy bueno, competir al máximo nivel y llegar lo más lejos posible. Caer en octavos fue una decepción, pero también estábamos orgullosos de lo que representábamos; el fútbol te mantiene con los pies en la tierra.

    La gente de fuera pide predicciones audaces: «Hay que llegar a semifinales, a la final». Cada entrenador lo ve de forma distinta. No sé cómo lo ha gestionado Mauricio entre bastidores, pero, para lograr cualquier objetivo, lo fundamental es que el grupo se una de la forma adecuada, que todos crean en ello y se sientan bien con lo que está pasando. Cuando diferentes personas tienen oportunidades, están preparadas para dar un paso al frente, y espero que podamos ver todo eso y llegar lo más lejos posible.

  • FBL-WC2010-MATCH50-USA-GHAAFP

    REFLEXIONES SOBRE LO QUE SIGNIFICÓ EL AÑO 2010

    GOAL: Has mencionado el año 2010. ¿Cuál crees que es tu legado de aquel torneo? Ya han pasado décadas. ¿Qué significó todo aquello en un contexto más amplio?

    BRADLEY: Nunca uso la palabra «legado». Lo que siento es que tuve la oportunidad de ser seleccionador. Cuando llega ese momento, piensas en todos los que te cruzaste y en quienes construyeron el fútbol del país. Entonces te pasan el testigo. La llevas todo el tiempo que puedas y con toda la fuerza que puedas, y cuando llega el momento, te guste o no, se la pasas al siguiente.

    Al recordar aquel equipo, todos disfrutamos del grupo y de la identidad que mostramos: un conjunto sin miedo a medirse con los grandes, capaz de ir a por cada partido y de entenderse sobre el campo para ayudarse y trabajar unos por otros.

    No necesito convencer a nadie; si éramos buenos, que cada uno lo juzgue, pero desde dentro sentimos que éramos especiales y, cada vez que escucho a esos chicos, me siento muy orgulloso.

  • Los Angeles FC v Seattle SoundersGetty Images Sport

    SOBRE EL FUTURO DE BRADLEY Y SU LABOR COMO ENTRENADOR

    GOAL: ¿Qué has hecho desde que dejaste de entrenar? ¿Te apetece volver?

    BRADLEY: A lo largo de los años he desarrollado la capacidad de involucrar a quienes me rodean, plantearles retos, moderar debates, formar equipos, ayudar a desarrollar buenos jugadores y crear plantillas emocionantes, divertidas y competitivas. Llevo años haciéndolo y se me da bien, así que busco el proyecto adecuado. He afrontado todo tipo de situaciones y he creado una cultura que todos valoran; quiero la oportunidad de volver a hacerlo.

    GOAL: ¿Has hablado con algún equipo sobre puestos?

    BRADLEY: He tenido algunas conversaciones, pero nunca se sabe lo que buscan. En el momento adecuado, hablamos de fútbol y evaluamos las ideas de cada uno.

    ¿Comprenden lo necesario para construir esa cultura? ¿Saben qué implica liderar, cómo ponerse frente a un grupo, hablar y transmitir autenticidad? Y, cuando las cosas se complican, ¿pueden mantener el compromiso de todos?

    He hecho todo eso en muchos lugares y con jugadores de diversos orígenes. No atribuyo a mí el éxito que hayan tenido, pero me enorgullece verlos progresar y tener buenas carreras.

    GOAL: Una última pregunta. LeBron James dijo que el mayor honor sería jugar con su hijo o contra él en la NBA. Ahora que tu hijo Michael entrena a los Red Bulls, ¿cómo te sentirías si algún día te enfrentaras a él como entrenador?

    BRADLEY: Ya me enfrenté a él como jugador. También lo tuve en equipos que entrené. Siempre amó jugar y, al querer llevar su carrera lo más lejos posible, me enorgullece haber formado parte de eso.

    Luego, como siempre lo había pensado, decidió ser entrenador. Al terminar su etapa en Toronto se unió a mí en Noruega. Durante un año yo llegaba primero cada día y él era el segundo.

    Me alegra haberle iniciado en el fútbol y ayudarle a sentar las bases. Siempre estuvo rodeado de grandes personas y en contacto con el deporte desde muy joven. Cuando dio el salto a la entrenadora, esas experiencias fueron muy especiales, y ahora me encanta ver a su equipo.

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