«No creo que fuera por Lenny. Pero creo que Lenny también se alegró», declaró el seleccionador nacional Julian Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al partido.
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¿Fue por culpa de Lennart Karl? La selección alemana protagoniza una curiosidad contra Finlandia
Karl, la joya ofensiva del Bayern de Múnich, brilló contra los finlandeses y, como es sabido, adora el rosa. Su atuendo totalmente rosa en el partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, cuando se quedó en el banquillo por lesión, causó gran revuelo.
El propio Karl explicó el motivo del llamativo color: «Es el nuevo modelo de Nike. Adidas también ha añadido algo de rosa. Son los colores estrella del Mundial», explicó el joven de 18 años, que asistió a Deniz Undav en el 3-0 con un pase en profundidad y participó en el 1-0 con un córner corto a Joshua Kimmich, quien luego dio la asistencia.
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A Julian Nagelsmann le parecen «muy chulas» las zapatillas rosas de las estrellas de la DFB.
Nagelsmann admitió que, ya en el calentamiento, le llamaron la atención las muchas botas rosas de sus jugadores.
«Sinceramente, me parece muy chulo. Me gusta el rosa: es un color bonito, amigable y, al mismo tiempo, tiene la agresividad necesaria. Además, combinaba bien con el azul claro y el azul oscuro de las camisetas y pantalones», afirmó el seleccionador nacional.
Los otros goles del domingo en Maguncia los marcaron Florian Wirtz (2-0) y Jamal Musiala (4-0). Al día siguiente la selección alemana jugó un partido no oficial contra Finlandia en el campus de la DFB en Fráncfort ante un público selecto. Se jugaron dos tiempos de 25 minutos y Nagelsmann aprovechó para dar ritmo a quienes no actuaron o lo hicieron poco el domingo.
El martes la delegación viajará a Estados Unidos para concentrarse en Chicago y, el 6 de junio, disputará el último amistoso ante la anfitriona. Dos días después se trasladará a Winston-Salem, su base mundialista. La fase final arrancará el 14 de junio contra Curazao.
Selección alemana: este es el calendario de Alemania en el Mundial
Fecha
Evento
Martes, 2 de junio
Salida hacia EE. UU. para iniciar el segundo campo de entrenamiento en Chicago.
Sábado 6 de junio
Partido amistoso contra EE. UU. en Chicago
Lunes 8 de junio
Instalación en la sede del Mundial en Winston-Salem
Jueves 11 de junio
Partido inaugural del Mundial (México vs. Sudáfrica)
Domingo 14 de junio
Primer partido de la fase de grupos contra Curazao
Sábado 20 de junio
Segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil
Jueves 25 de junio
Tercer partido de la fase de grupos contra Ecuador