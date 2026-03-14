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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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¿Frattesi se marcha del Inter? Riso: «Yo era quien quería que se fuera. En verano volveré a planteármelo»

El representante de Davide Frattesi desvela los entresijos del mercado y pone en alerta al Inter: estas son sus declaraciones

¿Qué futuro le espera a Davide Frattesi? El centrocampista del Inter, exjugador del Sassuolo, fue uno de los nombres más comentados también en el último mercado de fichajes de invierno, aunque al final se quedó en Milán, en el bando nerazzurro. En verano, sin embargo, podría volver a surgir la cuestión relacionada con su futuro y, a este respecto, también se ha pronunciado su agente, Giuseppe Riso.

Ante los micrófonos de Calcio&Finanza, el conocido agente también ha desvelado algunos entresijos del mercado de fichajes: «Yo era quien quería sacar a Frattesi del Inter: esta temporada se juega la posibilidad de ir al Mundial y no lo veía siempre feliz. Davide es un apasionado, es alguien que se entrega hasta el último segundo. Se nota incluso cuando celebra un gol, así es su carácter. A mí me gustaría verlo siempre feliz, así que fui yo quien le metió esa idea en la cabeza. Pero, tanto él del Inter como el Inter de él, les cuesta separarse. Está claro, además, que no sé cuántas veces en la vida te puede tocar jugar un Mundial, son momentos que recuerdas toda la vida».

  • ¿UN NUEVO INTENTO EN VERANO?

    Aunque el propio Riso ha afirmado que a Frattesi le cuesta separarse del Inter y, por lo tanto, lo contrario, el agente no ha ocultado que este verano podría volver a intentar que el jugador cambie de aires: «Siempre lo tengo en mente, porque me gusta verlo sobre el terreno de juego. Me gusta ver a todos sobre el terreno de juego, pero en su caso concreto me gustaría que disputara una temporada con regularidad».

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  • RISO SU LOTITO

    Riso también ha revelado algunas anécdotas sobre el presidente de la Lazio, Lotito: «Tratar con Lotito es divertido, pero nunca ha sido fácil. En ciertos aspectos, es genial en las negociaciones. Sin embargo, me da pena que la Lazio no tenga siempre el estadio lleno, sobre todo porque, según cuentan Rovella, Maldini y Cataldi, la camiseta biancoceleste te llega al corazón. Te voy a contar una anécdota: el año pasado, Cataldi decidió irse a la Fiorentina y, cuando cerramos el acuerdo por videollamada, estaba destrozado. Él sufre por la Lazio, la sangre que corre por sus venas es biancoceleste».

  • EL MENSAJE A LAS INSTITUCIONES

    A continuación, el mensaje de Riso a las instituciones futbolísticas: «Nuestra categoría está poco protegida, en el sentido de que apenas se la tiene en cuenta en los foros donde se toman las decisiones. Formamos parte de un sistema y, por lo tanto, no podemos formar parte de él solo a ratos. Es necesario que las altas esferas nos involucren más; la falta de protección a menudo empuja, sobre todo a los agentes «más pequeños», a no velar siempre por los intereses de los futbolistas, sino a centrarse en ganar dinero para sobrevivir».

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