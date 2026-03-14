¿Qué futuro le espera a Davide Frattesi? El centrocampista del Inter, exjugador del Sassuolo, fue uno de los nombres más comentados también en el último mercado de fichajes de invierno, aunque al final se quedó en Milán, en el bando nerazzurro. En verano, sin embargo, podría volver a surgir la cuestión relacionada con su futuro y, a este respecto, también se ha pronunciado su agente, Giuseppe Riso.

Ante los micrófonos de Calcio&Finanza, el conocido agente también ha desvelado algunos entresijos del mercado de fichajes: «Yo era quien quería sacar a Frattesi del Inter: esta temporada se juega la posibilidad de ir al Mundial y no lo veía siempre feliz. Davide es un apasionado, es alguien que se entrega hasta el último segundo. Se nota incluso cuando celebra un gol, así es su carácter. A mí me gustaría verlo siempre feliz, así que fui yo quien le metió esa idea en la cabeza. Pero, tanto él del Inter como el Inter de él, les cuesta separarse. Está claro, además, que no sé cuántas veces en la vida te puede tocar jugar un Mundial, son momentos que recuerdas toda la vida».