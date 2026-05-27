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Frank Lampard, técnico del Coventry, recibe un mensaje especial de Sir Alex Ferguson tras ser nombrado Entrenador del Año por la Asociación de Entrenadores de la Liga
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Lampard se lleva el premio gordo tras el ascenso del Coventry
El entrenador de 47 años ha sido galardonado por la LMA como Entrenador del Año tras llevar al Coventry a ganar la Championship y devolverlo a la Premier League por primera vez desde 2001.
Antes, sus logros en el banquillo le habían reportado el premio de la Championship y el prestigioso Trofeo Sir Alex Ferguson al mejor entrenador del año. La ceremonia, celebrada en Londres, reconoció la transformación que Lampard ha liderado en el club de las Midlands, convirtiéndolo en una fuerza imparable en la segunda división.
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El homenaje personal de Sir Alex Ferguson
Ferguson, aún recuperándose del tratamiento médico de principios de mes, no asistió al acto, pero hizo llegar su voz. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, subió al escenario para entregar el premio y leyó una carta personal del exentrenador del Manchester United dirigida a Lampard.
Antes de leerla, Tuchel añadió unas palabras de apoyo: «Por supuesto, no es lo mismo sin Sir Alex y le deseamos una pronta recuperación para que esté con nosotros el año que viene. Hasta entonces, tengo el privilegio de leerte esta carta, Frank».
La carta decía: «Querido Frank, enhorabuena por ser nombrado entrenador del año de la LMA. Estás de enhorabuena por lo que tú y tu equipo habéis logrado. Tu personalidad como entrenador y líder se ve en el gran fútbol que ha jugado tu equipo esta temporada, con confianza y fe, y he disfrutado viéndote. Por nuestras conversaciones sé que tienes gran humildad y esa importante cualidad que es la curiosidad por aprender. Estoy seguro de que ganar este premio significará mucho para ti, Frank, y te deseo mucha suerte en la Premier League la próxima temporada».
Arteta se une a las celebraciones
Mikel Arteta fue uno de los grandes triunfadores de la noche. Pese a preparar la final de la Liga de Campeones, el técnico del Arsenal acudió con su cuerpo técnico a recoger el premio al mejor entrenador de la Premier League. Arteta competía por el galardón principal con Pep Guardiola, Michael Carrick, Andoni Iraola, Keith Andrews y Regis Le Bris.
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Reconocimiento en toda la estructura del fútbol
Los premios de la LMA reconocieron a los mejores técnicos del fútbol femenino y de las divisiones inferiores de la EFL. Andree Jeglertz, del Manchester City, fue nombrada entrenadora del año de la Superliga Femenina tras una campaña histórica que rompió el dominio de seis años del Chelsea, y Karen Hills, del Charlton, ganó el premio de la WSL 2.
En la EFL, Michael Skubala ganó el premio de League One por su labor con el Lincoln City y Andy Woodman fue distinguido en League Two tras llevar al Bromley al éxito. No obstante, la noche fue de Lampard, cuya cotización ha subido tras su triunfal etapa en el Coventry Building Society Arena.