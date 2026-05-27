Frank Lampard, técnico del Coventry, recibe un mensaje especial de Sir Alex Ferguson tras ser nombrado Entrenador del Año por la Asociación de Entrenadores de la Liga

Ferguson, aún recuperándose del tratamiento médico de principios de mes, no asistió al acto, pero hizo llegar su voz. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, subió al escenario para entregar el premio y leyó una carta personal del exentrenador del Manchester United dirigida a Lampard.

Antes de leerla, Tuchel añadió unas palabras de apoyo: «Por supuesto, no es lo mismo sin Sir Alex y le deseamos una pronta recuperación para que esté con nosotros el año que viene. Hasta entonces, tengo el privilegio de leerte esta carta, Frank».

La carta decía: «Querido Frank, enhorabuena por ser nombrado entrenador del año de la LMA. Estás de enhorabuena por lo que tú y tu equipo habéis logrado. Tu personalidad como entrenador y líder se ve en el gran fútbol que ha jugado tu equipo esta temporada, con confianza y fe, y he disfrutado viéndote. Por nuestras conversaciones sé que tienes gran humildad y esa importante cualidad que es la curiosidad por aprender. Estoy seguro de que ganar este premio significará mucho para ti, Frank, y te deseo mucha suerte en la Premier League la próxima temporada».