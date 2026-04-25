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Frank Lampard responde a los rumores sobre su posible fichaje por el Chelsea, mientras se pregunta al entrenador del Coventry por el despido de Liam Rosenior
El protagonista del ascenso desmiente los rumores sobre su salida
Desde su llegada al CBS Arena en noviembre de 2024, Lampard ha dirigido 80 partidos, ganado 44 y asegurado la permanencia en la máxima categoría. Pese a sus lazos con el club londinense, en la rueda de prensa previa al partido contra el Wrexham desmintió los rumores. Aunque el Chelsea lleva cinco encuentros sin marcar, Lampard, vinculado al Coventry hasta 2027, se centra en las celebraciones del título.
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El foco sigue en los Sky Blues
El entrenador, de 47 años, evitó criticar la salida de Rosenior, recordando sus experiencias en el banquillo de Stamford Bridge. Destacó que su orgullo proviene del «año especial» que ha compartido con la afición y la plantilla del Coventry.
Al ser preguntado por Sky Sports sobre un posible regreso al Chelsea y la situación del club, Lampard respondió: «No quiero hablar de Liam ni del Chelsea; he estado allí y prefiero no opinar sobre los entrenadores, pues hay mucho contexto que desconozco. Eso corresponde a los comentaristas. Soy el entrenador del Coventry, estoy disfrutando de nuestro ascenso y título, y eso es todo».
Es un momento difícil y nosotros, los entrenadores, sabemos qué puede pasar. Todos debemos ser maduros y entenderlo. Como club, atraviesan un momento difícil, pero aún pueden sacar provecho de la FA Cup y de la liga si mejoran su posición. Eso es asunto del Chelsea; para mí, que fue parte importante de mi vida, ahora lo principal es Coventry».
Persiste la incertidumbre contractual
A pesar de su éxito, persisten las dudas sobre el futuro de Lampard, quien entra en la recta final de su contrato. Mientras los aficionados temen que se marche a la élite de la Premier, el entrenador pide centrarse en los logros actuales.
Al comentar su futuro y el de su contrato, Lampard añadió: «No lo sé. Me gustaría que los aficionados del Coventry disfruten de lo que hemos logrado esta temporada. En el fútbol hay muchas cosas que escapan a tu control; solo puedes centrarte en tu trabajo. Ahora debemos disfrutar de este momento especial. Estoy muy orgulloso de formar parte de ello.
Disfruto con mi trabajo y no puedo controlar las preocupaciones ajenas. Que la gente disfrute, porque es un año especial. No ha habido conversaciones, así que sigo con mi labor y aprovecho estas últimas semanas».
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Los campeones se preparan para levantar el trofeo
Este domingo el Coventry recibe al Wrexham en un ambiente festivo: Lampard y su equipo por fin levantarán el trofeo de la Championship. Después de la celebración, la mira estará en el regreso a la Premier League y en los refuerzos de verano para que los Sky Blues sean competitivos en la máxima categoría. Mientras, el Chelsea, dirigido de forma interina por Calum McFarlane, busca salvar la FA Cup y frenar su caída en la tabla.