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Frank Lampard, nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Championship en plena lucha por el título del Coventry, mientras que Phil Parkinson, del Wrexham, ha quedado fuera de la lista
Lampard lidera a los Sky Blues
La English Football League (EFL) ha confirmado que la leyenda del Chelsea, Lampard, es uno de los principales candidatos al prestigioso galardón al mejor entrenador tras su etapa transformadora en el CBS Arena. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2024, el exinternacional inglés ha convertido al Coventry en la fuerza dominante de la segunda división, y ahora los Sky Blues solo necesitan cuatro puntos en sus últimos cinco partidos de la temporada actual para asegurar su regreso a la máxima categoría. El técnico de 47 años se enfrenta en la carrera por el premio a Alex Neil, del Millwall; Sergej Jakirovic, del Hull City; y Kim Hellberg, del Middlesbrough. El ganador se dará a conocer en Londres el 19 de abril.
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Parkinson, del Wrexham, no entra en la convocatoria
Mientras Lampard celebra su nominación, el entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, no ha tenido cabida en la lista de finalistas. A pesar de haber llevado al club, propiedad de Hollywood, a la lucha por el ascenso durante gran parte de la temporada, un reciente bajón de forma ha frenado el impulso de los Red Dragons en el peor momento posible. La exclusión de Parkinson se produce tras una humillante derrota por 5-1 en casa a manos del Southampton. Ese resultado hizo que el Wrexham cayera fuera de los puestos de play-off, dejando los sueños de Ryan Reynolds y Rob Mac de llegar a la Premier League pendiendo de un hilo a solo cinco jornadas del final de la temporada.
Se ha rendido homenaje a las estrellas de la liga y a los jóvenes talentos
Más allá del banquillo, la lucha por el premio al Jugador de la Temporada de la Championship es igual de reñida. La carrera del Coventry hacia el ascenso se refleja en las nominaciones, entre las que destaca el portero Carl Rushworth. A él se suman el motor del centro del campo del Middlesbrough, Hayden Hackney; el delantero del Millwall, Femi Azeez; y el letal delantero del Swansea City, Zan Vipotnik, quien ha logrado la notable hazaña de marcar 20 goles con los Swans, que ocupan el puesto 15.
Las categorías juveniles están repletas de estrellas en ascenso. Jordan James, del Leicester City; Sydie Peck, del Sheffield United; y Bobby Clark, del Derby County, conforman una lista de candidatos al premio al Mejor Jugador Joven de la Temporada repleta de talento. El prodigio defensivo de 20 años del Stoke City, Ashley Phillips, también opta al galardón.
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Candidatos de las divisiones inferiores
En la League One, Michael Skubala ha sido reconocido por su excelente labor en el Lincoln City, lo que le ha valido una nominación junto a Graham Alexander, del Bradford City; Brian Barry-Murphy, del Cardiff City; y Alex Revell, entrenador del Stevenage. La presencia de Skubala en la lista quedó confirmada después de que el Lincoln asegurara oficialmente su ascenso durante el fin de semana festivo de Semana Santa. La lista de candidatos de la League Two incluye a Andy Woodman, tras una campaña histórica con el Bromley, junto a Paul Warne, del MK Dons; Micky Mellon, del Oldham; y Neil Harris, del Cambridge United. Los ganadores de las tres divisiones serán homenajeados en la gala anual de la EFL, donde se espera que Lampard sea la gran estrella tras su revitalización del Coventry City.