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Frank Lampard ha sido nombrado Entrenador de la Temporada de la EFL Championship tras acabar con la espera de 25 años del Coventry para regresar a la Premier League
Reconocimiento a una campaña de promoción histórica
Los Sky Blues ya tienen 86 puntos, a tres jornadas del final, en su lucha por el título. Sea cual sea el desenlace, Lampard ya ha sido premiado por su trabajo: recibió el domingo el galardón de la EFL. Es un hito clave en la carrera de este técnico de 47 años, que demuestra su valía en una de las ligas más exigentes del mundo.
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Lampard forma parte del resurgimiento del Coventry
Al recibir el premio, declaró: «La otra noche me emocioné al darme cuenta de lo que habíamos logrado. Llegué hace 16 meses, cuando el club había tocado fondo y resurgió. El fútbol gira en torno a las personas y a la afición, y los echaba de menos».
«Hay que reconocer el mérito de Mark Robins y del propietario Doug King, y valorar el momento; además, trabajo con un gran grupo de jugadores. Cuando te incorporas a un grupo, olvídate del talento futbolístico, que obviamente es importante, pero cuando se cuidan entre ellos, entrenan bien, se apoyan mutuamente y se ríen juntos, eso es lo más valioso. Es una historia increíble y estoy encantado de formar parte de ella».
La redención de la antigua estrella de Inglaterra
Para Lampard, este premio es una redención tras su sonada salida del Chelsea en 2023. Tras dudas sobre su regreso, eligió un reto en la Championship para mostrar su táctica y liderazgo lejos de los «Seis Grandes». Su éxito en el Coventry demuestra que puede construir un equipo sólido desde cero, basado en defensa firme y presión alta.
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Premios para otros directivos
Además de Lampard, otros dos técnicos fueron galardonados. Michael Skubala, exentrenador del Leeds United, recibió el premio a Entrenador de la Temporada en la EFL League One por el ascenso del Lincoln City, al que convirtió en uno de los equipos más sólidos de la división. Por su parte, Andy Woodman, del Bromley, fue nombrado Entrenador de la Temporada de la EFL League Two tras lograr un espectacular ascenso con los Ravens.